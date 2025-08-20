Нові можливості ДАР: запрацював ще один функціонал для сільгоспвиробників

У Державному аграрному реєстрі (ДАР) запрацював новий функціонал, що дозволяє агровиробникам отримати статус активного сільгоспвиробника та формувати електронні витяги.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

За словами заступника міністра Дениса Башлика, розвиток ДАР — це важливий крок на шляху до євроінтеграції. У майбутньому саме через цю систему будуть надаватися всі європейські кошти на підтримку агросектору.

Що дає статус "активний сільгоспвиробник"?

Цей статус підтверджує, що аграрій веде мінімальну сільськогосподарську діяльність. Він присвоюється автоматично на основі даних з державних реєстрів. Статус враховує:

наявність земельних ділянок;

вирощування культур;

реєстрацію тварин або агротехніки;

подання статистичної звітності.

Для юридичних осіб додатково враховуються відповідні коди видів економічної діяльності (КВЕД). Хоча зараз цей статус не впливає на участь у програмах, у майбутньому він стане обов'язковим для отримання державної та європейської підтримки.

Електронні витяги та майбутнє ДАР

Щоб підтвердити реєстрацію та статус у системі, користувачі можуть отримати електронні витяги, які мають унікальний номер для верифікації. Це забезпечує прозорість і зручність.

ДАР розвивається як модульна система, яка вже інтегрувала сім державних реєстрів і допомогла розподілити понад 8 млрд грн за 50 програмами підтримки. Наступний крок — створення інтегрованої системи адміністрування та контролю (IACS), яка має запрацювати в Україні з 1 січня 2027 року. Ця система, що є обов'язковою для країн ЄС, допоможе керувати виплатами в рамках Спільної аграрної політики.

Мінекономіки закликає всіх аграріїв, які ще не зареєстровані, долучатися до системи та оновлювати свої дані.

Нагадаємо, Кабмін розширив програму держпідтримки для агровиробників, які працюють на зрошуваних землях у прифронтових регіонах. Відтепер дотації зможуть отримати не лише фермери, а й організації водокористувачів.