Новый глава Приватбанка приступает к работе: названа дата

Национальный банк Украины 16 января согласовал кандидатуру Микаэля Бьёркнерта на должность главы правления ПриватБанка, что технически завершило процесс масштабного международного конкурсного отбора.

Как говорится в сообщении финучреждения, Бьёркнерт официально приступит к исполнению обязанностей с 20 января. Напомним, что наблюдательный совет Приватбанка объявил об избрании Бьёркнерта председателем правления еще 7 октября 2024 года.

"Для меня это честь и большая ответственность возглавить крупнейший банк Украины сегодня. Поскольку он является одним из столпов финансовой стабильности для вкладчиков и украинского бизнеса, я понимаю, насколько важно его дальнейшее развитие, поддержка клиентов и внедрение инноваций", — прокомментировал новый глава правления.

В банке отмечают, что Бьёркнерт планирует сосредоточиться на развитии клиентоцентричной модели бизнеса, усилении цифровых инициатив, повышении операционной эффективности и обеспечении устойчивого развития банка.

В общей сложности он имеет более 25 лет опыта работы в финансовом секторе и является известным на международном уровне экспертом банковского сектора. В частности, Бьёркнерт занимал должность руководителя направления банковского бизнеса Swedbank, где отвечал за весь спектр банковских услуг — от розничного и корпоративного банкинга до операционных вопросов и цифровой трансформации, внедряя инициативы по стратегическому планированию и цифровому банкингу.

Перед тем, как перейти в Приватбанк, он занимал должность главы GetSwish и Bankgirot (Швеция), а также члена правления Nasdaq (Nordic). Кроме того, он руководил службой глобальных транзакций в SEB Bank (глобально и Швеции).

Напомним, что набсовет Приватбанка ранее решил досрочно уволить Герхарда Бёша с должности главы правления и расторгнуть с ним трудовой контракт с 1 ноября 2024 года. Он возглавлял банк с 10 июня 2021 года. Неофициально причиной отставки называли несоответствие ставившихся Бёшу задач фактической реальности.

ПриватБанк является крупнейшим банком Украины, он находится в государственной собственности. На сегодняшний день в финучреждении обслуживаются более 18 миллионов активных клиентов, а в целом его услугами пользуются 70% украинцев.

По данным самого банка, он имеет более 19 тысяч работников, 1186 отделений, 6850 банкоматов, почти 10,4 тысячи терминалов самообслуживания и более 308 тысяч POS-терминалов по всей стране.