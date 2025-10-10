Новый поезд Киев – Бухарест отправился в свой первый рейс (ФОТО)

Несмотря на массированные атаки на украинскую критическую и гражданскую инфраструктуру со стороны России, 10 октября новый поезд "Укрзализныци" №99/100 Киев-Бухарест отправился четко по графику в свой первый рейс.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, в путешествие отправилась первая сотня пассажиров.

Новый поезд будет курсировать ежедневно по маршруту Киев – Бухарест через Винницу, Жмеринку, Могилев-Подольский.

Пограничный контроль будет проходить в городах Велчинец и Унгены. Поезд прибывает на главный вокзал столицы Румынии – Gara de Nor.

Из Киева поезд будет отправляться с Центрального вокзала в 06:30 и прибывать в Бухарест в 06:47 на следующий день.

В обратном направлении отправление с вокзала Gara de Nord в 19:10, прибытие в Киев - в 19:34 на следующий день.

Купить билеты можно уже в приложении и на сайте Укрзализныци.

Стоимость билета в купейном вагоне составляет около 3800 грн.

Напомним, с 12 сентября 2025 года "Укрзализныця" запустила прямые международные железнодорожные рейсы из Ужгорода в столицы Европейского Союза. Новые маршруты обеспечат прямое сообщение с Братиславой (Словакия), Будапештом (Венгрия) и Веной (Австрия).