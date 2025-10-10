- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Новий поїзд Київ - Бухарест вирушив у свій перший рейс (ФОТО)
Попри масовані атаки на українську критичну та цивільну інфраструктуру з боку Росії, 10 жовтня новий поїзд “Укрзалізниці” №99/100 Київ - Бухарест відправився чітко за графіком у свій перший рейс.
Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
За його словами, у подорож відправилась перша сотня пасажирів.
Новий поїзд курсуватиме щодня за маршрутом Київ - Бухарест через Вінницю, Жмеринку, Могилів-Подільський.
Прикордонний контроль відбуватиметься у містах Велчинець та Унгени. Потяг прибуває на головний вокзал столиці Румунії - Gara de Nor.
З Києва поїзд вирушатиме з Центрального вокзалу о 06:30 та прибуватиме до Бухареста о 06:47 наступного дня.
У зворотному напрямку відправлення з вокзалу Gara de Nord о 19:10, прибуття до Києва — о 19:34 наступного дня.
Придбати квитки можна вже в застосунку та на сайті Укрзалізниці.
Вартість квитка у купейному вагоні становить приблизно 3800 грн.
Нагадаємо, з 12 вересня 2025 року "Укрзалізниця" запустила прямі міжнародні залізничні рейси з Ужгорода до столиць Європейського Союзу. Нові маршрути забезпечать пряме сполучення з Братиславою (Словаччина), Будапештом (Угорщина) та Віднем (Австрія).