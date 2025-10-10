Запланована подія 2

Новий поїзд Київ - Бухарест вирушив у свій перший рейс (ФОТО)

Попри масовані атаки на українську критичну та цивільну інфраструктуру з боку Росії, 10 жовтня новий поїзд “Укрзалізниці”  №99/100 Київ - Бухарест відправився чітко за графіком у свій перший рейс.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, у подорож відправилась перша сотня пасажирів. 

Новий поїзд курсуватиме щодня за маршрутом Київ - Бухарест через Вінницю, Жмеринку, Могилів-Подільський.

Прикордонний контроль відбуватиметься у містах Велчинець та Унгени. Потяг прибуває на головний вокзал столиці Румунії - Gara de Nor.

З Києва поїзд вирушатиме з Центрального вокзалу о 06:30 та прибуватиме до Бухареста о 06:47 наступного дня.

У зворотному напрямку відправлення з вокзалу Gara de Nord о 19:10, прибуття до Києва — о 19:34 наступного дня.

Придбати квитки можна вже в застосунку та на сайті Укрзалізниці.

Вартість квитка у купейному вагоні становить приблизно 3800 грн. 

Нагадаємо, з 12 вересня 2025 року "Укрзалізниця" запустила прямі міжнародні залізничні рейси з Ужгорода до столиць Європейського Союзу. Нові маршрути забезпечать пряме сполучення з Братиславою (Словаччина), Будапештом (Угорщина) та Віднем (Австрія).

Автор:
Світлана Манько