Нулевой экспорт и максимальный импорт с июля: какая ситуация на энергорынке Украины

энергетика
Украина нарастила импорт электроэнергии / Pixabay

В декабре 2025 года Украина не осуществляла экспорт электроэнергии — в последний раз нулевые объемы фиксировались в августе 2024 года. В то же время импорт электроэнергии вырос на 54% по сравнению с ноябрем и достиг 639,5 тыс. МВтч, что стало самым высоким показателем с июля 2024 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Dixigroup.

Об энергорынке Украины

Рост импорта электроэнергии происходил на фоне ухудшения ситуации в энергосистеме из-за массированных атак России на энергетическую инфраструктуру и сезонного повышения потребления. В течение декабря РФ совершила четыре масштабных обстрела, во время которых под ударом оказывались объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии.

Наиболее ощутимые последствия имели атаки 6 и 23 декабря, заставившие снизить производство атомных электростанций. Именно АЭС обеспечивают более половины всей электроэнергии в Украине, поэтому сокращение их генерации существенно усилило нагрузку на энергосистему.

Дополнительным фактором стала холодная погода: резкое понижение температуры по всей стране привело к росту потребления электроэнергии.

Импорт в течение месяца оставался стабильно высоким и напрямую коррелировал с массированными атаками. Увеличение объемов поставок обычно фиксировали уже на следующий день или через день после обстрелов - в период падения доступной генерации и рост дефицита мощности. В частности, после атаки 6 декабря импорт вырос до 21,3 тыс. МВтч 7 декабря и до 32,6 тыс. МВтч 8 декабря, что на 18% и 81% соответственно превышало показатель дня обстрела. Подобная динамика наблюдалась и после ударов 13, 23 и 27 декабря.

За декабрь объемы закупок электроэнергии из-за границы выросли по всем направлениям на 42–86%, за исключением Молдовы, где поставки сократились на 25%.

Фото 2 — Нулевой экспорт и максимальный импорт с июля: какая ситуация на энергорынке Украины
Фото: dixigroup

Структура импорта по направлениям поступления электроэнергии:

  • Венгрия – 261,8 тыс. МВт·ч (41%);
  • Словакия – 133,7 тыс. МВт·ч (21%);
  • Румыния – 115,0 тыс. МВт·ч (18%);
  • Польша – 114,8 тыс. МВт·ч (18%);
  • Молдова – 14,2 тыс. МВт·ч (2%).

В декабре максимальная пропускная способность межгосударственных связей на импорт электроэнергии возросла   с 2,1 ГВт до 2,3 ГВт. В среднем за месяц использование доступной пропускной способности межгосударственных связей составило 37,4%. Самые низкие значения фиксировались в ночные и утренние часы – минимум 27,5% в период с 02:00 до 04:00. В вечерние часы уровень загрузки существенно возрастал и достигал максимума 55,4% в 17:00-18:00.

Фото 3 — Нулевой экспорт и максимальный импорт с июля: какая ситуация на энергорынке Украины
Фото: dixigroup

Максимальное за месяц значение было зафиксировано 9 декабря в промежутке 21:00-22:00 (78,4%), тогда как минимальное – 6 декабря 03:00-04:00 (15,4%).

Фото 4 — Нулевой экспорт и максимальный импорт с июля: какая ситуация на энергорынке Украины
Фото: dixigroup

Напомним, правительство обновило механизм покупки электроэнергии для собственных нужд НЭК "Укрэнерго". Теперь оператор системы передачи сможет покупать электроэнергию у НАЭК “Энергоатом” через специальные аукционы по двусторонним договорам.

Автор:
Ольга Опенько