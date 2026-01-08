Нульовий експорт і максимальний імпорт з липня: яка ситуація на енергоринку України

У грудні 2025 року Україна не здійснювала експорту електроенергії - востаннє нульові обсяги фіксувалися у серпні 2024 року. Водночас імпорт електроенергії зріс на 54% порівняно з листопадом і досяг 639,5 тис. МВт·год, що стало найвищим показником із липня 2024 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує Dixigroup.

Про енергоринок України

Зростання імпорту електроенергії відбувалося на тлі погіршення ситуації в енергосистемі через масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру та сезонне підвищення споживання. Упродовж грудня РФ здійснила чотири масштабні обстріли, під час яких під ударом опинялися об’єкти генерації, передачі й розподілу електроенергії.

Найбільш відчутні наслідки мали атаки 6 та 23 грудня, які змусили знизити виробництво атомні електростанції. Саме АЕС забезпечують понад половину всієї електроенергії в Україні, тому скорочення їхньої генерації суттєво посилило навантаження на енергосистему.

Додатковим чинником стала холодна погода: різке зниження температури по всій країні призвело до зростання споживання електроенергії.

Імпорт протягом місяця залишався стабільно високим і напряму корелював із масованими атаками. Збільшення обсягів постачання зазвичай фіксували вже наступного дня або через день після обстрілів — у період падіння доступної генерації та зростання дефіциту потужності. Зокрема, після атаки 6 грудня імпорт зріс до 21,3 тис. МВт·год 7 грудня та до 32,6 тис. МВт·год 8 грудня, що на 18% і 81% відповідно перевищувало показник дня обстрілу. Подібна динаміка спостерігалася і після ударів 13, 23 та 27 грудня.

Упродовж грудня обсяги закупівель електроенергії з-за кордону зросли за всіма напрямками на 42–86%, за винятком Молдови, де поставки скоротилися на 25%.

Фото: dixigroup

Структура імпорту за напрямами надходження електроенергії:

Угорщина – 261,8 тис. МВт·год (41%);

Словаччина – 133,7 тис. МВт·год (21%);

Румунія – 115,0 тис. МВт·год (18%);

Польща – 114,8 тис. МВт·год (18%);

Молдова – 14,2 тис. МВт·год (2%).

У грудні максимальна пропускна спроможність міждержавних перетинів на імпорт електроенергії зросла з 2,1 ГВт до 2,3 ГВт. У середньому протягом місяця використання доступної пропускної спроможності міждержавних перетинів становило 37,4%. Найнижчі значення фіксувалися в нічні та ранкові години – мінімум 27,5% у період 02:00-04:00. Натомість у вечірні години рівень завантаження суттєво зростав і досягав максимуму 55,4% о 17:00-18:00.

Фото: dixigroup

Максимальне за місяць значення було зафіксовано 9 грудня у проміжку 21:00-22:00 (78,4%), тоді як мінімальне – 6 грудня упродовж 03:00-04:00 (15,4%).

Фото: dixigroup

Нагадаємо, уряд оновив механізм купівлі електроенергії для власних потреб НЕК “Укренерго”. Відтепер оператор системи передачі зможе купувати електроенергію у НАЕК “Енергоатом” через спеціальні аукціони за двосторонніми договорами.