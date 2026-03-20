"Оберіг" будет проводить технические работы: когда услуги будут временно приостановлены
С 21:00 20 марта до 09:00 21 марта в реестре "Оберіг" пройдут плановые технические работы. В настоящее время в приложении “Резерв+” нельзя использовать услуги или обновить Резерв ID.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.
Плановые технические работы в реестре "Оберіг"
С 21:00 20 марта по 09:00 21 марта в реестре "Оберіг" будут проходить плановые технические работы. В этот период пользователи приложения Резерв+ не могут получать услуги и обновлять Резерв ID.
Чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был доступен, рекомендуется заранее загрузить его PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нужно нажать плюс и выбрать "Загрузить PDF".
Технические работы завершатся в 09:00 21 марта, после чего сервисы возобновят работу в обычном режиме.
Также ранее сообщалось, что Минобороны тестирует дистанционную постановку на военный учет для мужчин в возрасте 18-24 лет через приложение "Резерв+".