"Оберіг" будет проводить технические работы: когда услуги будут временно приостановлены

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

С 21:00 20 марта по 09:00 21 марта в реестре "Оберіг" будут проходить плановые технические работы. В этот период пользователи приложения Резерв+ не могут получать услуги и обновлять Резерв ID.

Чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был доступен, рекомендуется заранее загрузить его PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нужно нажать плюс и выбрать "Загрузить PDF".

Технические работы завершатся в 09:00 21 марта, после чего сервисы возобновят работу в обычном режиме.

Также ранее сообщалось, что Минобороны тестирует дистанционную постановку на военный учет для мужчин в возрасте 18-24 лет через приложение "Резерв+".