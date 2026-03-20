"Оберіг" проводитиме технічні роботи: коли послуги будуть тимчасово призупинені

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Планові технічні роботи у реєстрі "Оберіг"

З 21:00 20 березня до 09:00 21 березня у реєстрі "Оберіг" проходитимуть планові технічні роботи. У цей період користувачі застосунку Резерв+ не зможуть отримувати послуги та оновлювати Резерв ID.

Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був доступний, рекомендується завчасно завантажити його PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути плюс і вибрати опцію "Завантажити PDF".

Технічні роботи завершаться о 09:00 21 березня, після чого сервіси відновлять роботу у звичному режимі.

Також раніше повідомлялося, що Міноборони тестує дистанційну постановку на військовий облік для чоловіків віком 18–24 років через застосунок “Резерв+”.