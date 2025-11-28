Запланована подія 2

Оборудование для пяти водоканалов и строительство инфраструктуры: Агентство восстановления получит 334 млн грн

Водоканалы пяти городов получат оборудование для водоснабжения и очистки воды / Shutterstock

28 ноября правительство приняло решение о выделении 334 млн грн Агентству восстановления на обеспечение регионов водоснабжением и восстановлению общественной инфраструктуры. Финансирование покроет закупку водоочистного оборудования для критически важных водоканалов в Харькове, Днепре, Николаеве, Херсоне и Киеве.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Ключевой фокус финансирования – поддержка коммунальных предприятий, пострадавших от российской агрессии.

Постановление утверждает порядок использования этих ресурсов через специальный фонд госбюджета, что позволит, в частности, японской стороне (в рамках Проекта экстренного восстановления и реконструкции МТД JICA) оперативно приступить к процедурам закупок необходимого оборудования для общин.

Кроме того, средства будут использованы на закупку дополнительного навесного оборудования для специализированных автомобилей, ранее переданных Агентству обновления в рамках проекта JICA. Это оборудование необходимо для инструментального обследования дорог государственного значения в пострадавших регионах, что является важнейшим элементом восстановления логистики.

Кроме инфраструктурных проектов, финансирование также распределено в поддержку других критических направлений:

  • закупка оборудования для стабильного энергоснабжения;
  • оборудование для учебных заведений;
  • оборудование и строительство для гуманитарной противоминной деятельности ГСЧС;
  • медицинское оборудование и усиление безопасности границ.

Напомним, 23 ноября сообщалось о том, что работы по строительству Николаевского водопровода продолжаются . В настоящее время ведется строительство станции предварительной очистки воды на первом участке водопровода и новых очистных сооружений в Николаеве.

Автор:
Татьяна Ковальчук