Обладнання для п’яти водоканалів та розбудова інфраструктури: Агентство відновлення отримає 334 млн грн

28 листопада уряд ухвалив рішення про виділення 334 млн грн Агентству відновлення на забезпечення регіонів водопостачанням та відбудову громадської інфраструктури. Фінансування покриє закупівлю водоочисного обладнання для критично важливих водоканалів у Харкові, Дніпрі, Миколаєві, Херсоні та Києві.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Ключовий фокус фінансування – підтримка комунальних підприємств, які постраждали від російської агресії.

Постанова затверджує порядок використання цих ресурсів через спеціальний фонд держбюджету, що дозволить, зокрема, японській стороні (у межах Проєкту екстреного відновлення та реконструкції МТД JICA) оперативно розпочати процедури закупівель необхідного обладнання для громад.

Крім того, кошти будуть використані на закупівлю додаткового навісного обладнання для спеціалізованих автомобілів, раніше переданих Агентству відновлення в рамках проєкту JICA. Це обладнання необхідне для інструментального обстеження доріг державного значення у постраждалих регіонах, що є важливим елементом відновлення логістики.

Окрім інфраструктурних проєктів, фінансування також розподілено на підтримку інших критичних напрямів:

закупівля обладнання для стабільного енергопостачання;

обладнання для навчальних закладів;

обладнання та будівництво для гуманітарної протимінної діяльності ДСНС;

медичне обладнання та посилення безпеки кордонів.

Нагадаємо, 23 листопада повідомлялося про те, що роботи з розбудови Миколаївського водогону тривають. Наразі ведеться будівництво станції попередньої очистки води на першій ділянці водогону та нових очисних споруд у Миколаєві.