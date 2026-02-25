Образовательный проект за 13 млн грн: в учебном заведении Львовщины появился 3D-принтер для печати цементом

Во Львовской области заработал уникальный строительный 3D-принтер, печатающий цементной смесью. На реализацию проекта было привлечено более 13 млн гривен.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

О строительном 3D-принтере для студентов

Во Львовской области запустили технологии, которые еще вчера казались фантастикой: в учебно-практическом центре строительной инженерии и автоматизации, открытом на базе Горно-экономического профессионального колледжа, начал работать уникальный строительный 3D-принтер для обучения студентов, подчеркнул Козицкий.

Принтер печатает цементной смесью и пока не имеет аналогов ни в одном учебном заведении на мероприятии Украины. Он стал ключевым элементом нового центра, где специалисты будут готовить по специальностям "Инженерия программного обеспечения" и "Строительство и гражданская инженерия". Одновременно обучение здесь сможет проходить до 300 студентов.

Помимо 3D-принтера центр получил мощную современную материально-техническую базу. Созданы лаборатории отопления, водоснабжения, вентиляции и электроснабжения, обустроено учебное пространство "Умный дом" с системами безопасности и энергоэффективными решениями. Студенты будут работать на оборудовании, которое используется на реальных объектах, что позволяет совмещать теорию и практику.

Образование в центре могут получить выпускники 9 и 11 классов, а также все, кто желает сменить профессию или пройти переквалификацию. Предусмотрены как бюджетные, так и контрактные места.

О финансировании проекта

На реализацию проекта было привлечено более 13 млн гривен. Почти 8 млн грн предоставило государство в виде субвенции, 3 млн грн выделили из областного бюджета, около 1 млн грн - средства общины. Остальное финансирование обеспечили из спецфонда колледжа и при поддержке благотворителей.

"Сейчас Украина очень нуждается в специалистах, которые будут строить, восстанавливать, проектировать, внедрять современные технологии. Качественное профессиональное образование - это кадровая устойчивость государства и основа послевоенного восстановления, поэтому искренне благодарю всех, кто присоединился к созданию этого центра", - подытожил Козицкий.

Напомним, в 2026 году в Украине продолжена программа образовательной поддержки для военнослужащих и их родных. Эти льготы позволяют не только получить профессиональное образование во время службы, но и гарантируют надежный старт для детей защитников.