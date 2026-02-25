Освітній проєкт за 13 млн грн: у навчальному закладі Львівщини з’явився 3D-принтер для друку цементом

На Львівщині запрацював унікальний будівельний 3D-принтер, що друкує цементною сумішшю. На реалізацію проєкту залучили понад 13 мільйонів гривень.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

Про будівельний 3D-принтер для студентів

На Львівщині запустили технології, які ще вчора здавалися фантастикою: у навчально-практичному центрі будівельної інженерії та автоматизації, відкритому на базі Гірничо-економічного фахового коледжу, почав працювати унікальний будівельний 3D-принтер для навчання студентів, наголосив Козицький.

Принтер друкує цементною сумішшю і наразі не має аналогів у жодному навчальному закладі на заході України. Він став ключовим елементом нового центру, де фахівців готуватимуть за спеціальностями "Інженерія програмного забезпечення" та "Будівництво і цивільна інженерія". Одночасно навчання тут зможуть проходити до 300 студентів.

Крім 3D-принтера, центр отримав потужну сучасну матеріально-технічну базу. Створені лабораторії опалення, водопостачання, вентиляції та електропостачання, облаштований навчальний простір "Розумний дім" із системами безпеки та енергоефективними рішеннями. Студенти працюватимуть на обладнанні, яке використовується на реальних об’єктах, що дозволяє поєднувати теорію та практику.

Освіту у центрі можуть здобути випускники 9 і 11 класів, а також усі, хто бажає змінити професію чи пройти перекваліфікацію. Передбачені як бюджетні, так і контрактні місця.

Про фінансування проєкту

На реалізацію проєкту залучили понад 13 мільйонів гривень. Майже 8 мільйонів надала держава у вигляді субвенції, 3 мільйони виділили з обласного бюджету, близько 1 мільйона - кошти громади. Решту фінансування забезпечили зі спецфонду коледжу та за підтримки благодійників.

"Зараз Україна дуже потребує фахівців, які будуватимуть, відновлюватимуть, проєктуватимуть, впроваджуватимуть сучасні технології. Якісна професійна освіта – це кадрова стійкість держави та основа післявоєнної відбудови, тому щиро дякую всім, хто долучився до створення цього центру", - підсумував Козицький.

