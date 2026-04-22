Общественные и временные работы в Украине: где больше вакансий и кто их выполняет

В первом квартале 2026 года к общественным работам, организуемым Государственной службой занятости, присоединились 5,6 тысячи безработных. Средняя продолжительность участия составила 16 дней. Еще 1,3 тысячи человек были привлечены к временным работам со средней продолжительностью около 8 дней.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения службы занятости.

Общественные работы реализуются в интересах общин и имеют социальную направленность. Для их запуска местные власти заключают договоры с центрами занятости. С начала года подписано более 610 таких соглашений, что позволило создать 5,7 тысяч рабочих мест. Больше всего – в Черкасской области и Харьковской области.

Наиболее популярными направлениями общественных работ стали государственное управление и предоставление социальных услуг, а также сфера социальной помощи и поддержки людей, нуждающихся в постороннем уходе.

После участия в таких программах более 500 человек смогли найти постоянную работу, что свидетельствует об их частичной эффективности как инструменте возврата на рынок труда.

Временные работы в основном сосредоточены в сфере торговли, сельского хозяйства и перерабатывающей индустрии. Больше всего таких вакансий зафиксировано в Ивано-Франковской области.

Отдельно отмечается, что часть участников временных работ – 319 человек – также перешли на постоянное трудоустройство.

Общественные и временные работы остаются инструментом быстрой занятости, частично помогающим безработным вернуться на рынок труда и закрепиться на постоянных рабочих местах.

