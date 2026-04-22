Громадські та тимчасові роботи в Україні: де найбільше вакансій і хто їх виконує

До громадських робіт долучилися 5,6 тисяч безробітних / Freepik

У першому кварталі 2026 року до громадських робіт, які організовує Державна служба зайнятості, долучилися 5,6 тисяч безробітних. Середня тривалість участі становила 16 днів. Ще 1,3 тисячі осіб були залучені до тимчасових робіт із середньою тривалістю близько 8 днів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення служби зайнятості.

Громадські роботи реалізуються в інтересах громад і мають соціальну спрямованість. Для їх запуску місцева влада укладає договори з центрами зайнятості. З початку року підписано понад 610 таких угод, що дозволило створити 5,7 тисячі робочих місць. Найбільше — у Черкаській області та Харківській області.

Найпопулярнішими напрямами громадських робіт стали державне управління та надання соціальних послуг, а також сфера соціальної допомоги та підтримки людей, які потребують стороннього догляду.

Після участі у таких програмах понад 500 осіб змогли знайти постійну роботу, що свідчить про їх часткову ефективність як інструменту повернення на ринок праці.

Тимчасові роботи переважно зосереджені у сфері торгівлі, сільського господарства та переробної промисловості. Найбільше таких вакансій зафіксовано в Івано-Франківській області.

Окремо зазначається, що частина учасників тимчасових робіт — 319 осіб — також перейшли на постійне працевлаштування.

Громадські та тимчасові роботи залишаються інструментом швидкої зайнятості, який частково допомагає безробітним повернутися на ринок праці та закріпитися на постійних робочих місцях.

Зауважимо, кількість відгуків на популярні вакансії в Україні продовжує зростати, що свідчить про посилення конкуренції серед кандидатів. Найбільший інтерес викликають позиції, які дозволяють працювати онлайн або віддалено.

Водночас Україна стикнулася з небезпечним парадоксом: попри зниження рівня безробіття до 10–11%, кількість офіційно працевлаштованих громадян, чия робота наповнює держбюджет через податки, скоротилася на 1,3 млн 

Автор:
Тетяна Гойденко