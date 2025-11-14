Общины получили полномочия самостоятельно восстанавливать поврежденные дома

Правительство приняло решение, позволяющее общинам самостоятельно запускать процесс восстановления поврежденных многоквартирных домов и общежитий в рамках экспериментального проекта.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Соответствующие изменения в постановление №934 разработало Министерство развития общин и территорий.

Экспериментальный механизм быстрого обновления, введенный летом, предусматривает одновременное проведение технического обследования и подготовку к старту ремонтных работ. Ранее решение о применении этого механизма принимала областная военная администрация, что замедляло процесс и ограничивало возможность общин оперативно реагировать на нужды жителей.

Теперь общины смогут самостоятельно определять приоритетные дома для ремонта, формировать соответствующие перечни и начинать работу быстрее. Расширение полномочий делает механизм более гибким и сокращает сроки обновления.

Объекты для участия в проекте будут изыматься на основе данных Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Предпочтение будет отдаваться жилью, которое можно отремонтировать в короткие сроки, а также домам, где проживают социально уязвимые семьи.

Напомним, в августе правительство ввело дополнительный механизм, который позволит общинам быстрее восстанавливать поврежденное жилье — многоэтажные дома и общежития. Кроме того, правительство разрешило общинам предоставлять адресные выплаты семьям, чье жилье повреждено, а также компенсировать расходы на временное проживание до завершения ремонта или получения нового жилья. Такие выплаты будут финансироваться из местного бюджета по решению общины.