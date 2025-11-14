Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

+0,03

EUR

48,88

+0,23

Наличный курс:

USD

42,13

42,00

EUR

49,15

48,93

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Общины получили полномочия самостоятельно восстанавливать поврежденные дома

восстановленный дом
Ранее решение об этом принимала областная военная администрация / Агентство восстановления

Правительство приняло решение, позволяющее общинам самостоятельно запускать процесс восстановления поврежденных многоквартирных домов и общежитий в рамках экспериментального проекта.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Соответствующие изменения в постановление №934 разработало Министерство развития общин и территорий.

Экспериментальный механизм быстрого обновления, введенный летом, предусматривает одновременное проведение технического обследования и подготовку к старту ремонтных работ. Ранее решение о применении этого механизма принимала областная военная администрация, что замедляло процесс и ограничивало возможность общин оперативно реагировать на нужды жителей.

Теперь общины смогут самостоятельно определять приоритетные дома для ремонта, формировать соответствующие перечни и начинать работу быстрее. Расширение полномочий делает механизм более гибким и сокращает сроки обновления.

Объекты для участия в проекте будут изыматься на основе данных Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Предпочтение будет отдаваться жилью, которое можно отремонтировать в короткие сроки, а также домам, где проживают социально уязвимые семьи.

Напомним, в августе правительство ввело дополнительный механизм, который позволит общинам быстрее восстанавливать поврежденное жилье — многоэтажные дома и общежития. Кроме того, правительство разрешило общинам предоставлять адресные выплаты семьям, чье жилье повреждено, а также компенсировать расходы на временное проживание до завершения ремонта или получения нового жилья. Такие выплаты будут финансироваться из местного бюджета по решению общины.

Автор:
Татьяна Гойденко