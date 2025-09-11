В 2025 году строят меньше квартир, чем в предыдущем: в каких регионах наименьший объем нового жилья

В первом полугодии нынешнего года в Украине было введено в эксплуатацию 51557 новых квартир. Это на 6,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда их количество достигало 55 006, по данным Госстата.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на ЛУН.

Доля квартир в многоквартирных домах также уменьшается: если в прошлом году она составляла 69,8%, то в этом — 67,1%. Общая площадь сданного в аренду жилья в январе-июне составила 4,27 млн кв. м. Это на 6,4% меньше в годовом исчислении.

Несмотря на общие тенденции понижения, отдельные регионы показали существенный прирост.

Так, в Одесской области за полгода ввели в эксплуатацию 6570 новых квартир, во Львовской области – 5646.

Следует отметить, что, несмотря на большое количество квартир, которые появились во Львовской области, прирост в этом регионе относительно невысок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рейтинг регионов по приросту квадратных метров выглядит следующим образом:

Одесская область - +56% (0,39 млн кв. м)

Черкасская область - +51,6% (0,09 млн кв. м)

Николаевская область - +35,8% ( 0,03 млн кв. м)

0,03 млн кв. м) Черниговская область - +24,4% ( 0,05 млн кв. м)

0,05 млн кв. м) Тернопольская область - +23,7% ( 0,1 млн кв. м)

0,1 млн кв. м) Львовская область - +8,9% (0,48 млн кв. м).

Наибольшее падение рынка зафиксировано в следующих областях:

Харьковская –40,4% (0,06 млн кв. м)

Житомирская –37,7% ( 0,06 млн кв. м)

0,06 млн кв. м) Запорожская –30,6% ( 0,06 млн кв. м)

0,06 млн кв. м) Сумская –29,1% ( 0,02 млн кв. м)

0,02 млн кв. м) Волынская -27,2% ( 0,18 млн кв. м)

В Киеве рынок просел на 22%: введено 7380 квартир общей площадью 0,49 млн кв. м. В прошлом году это число достигало 9360 квартир (0,63 млн. кв. м).

Регионы-лидеры по объему новостроек

Киевская область - 9853 квартиры, 0,88 млн кв. м (-7,9%).

Киев – 7380 квартир, 0,49 млн кв. м (–22%).

Львовская область - 5646 квартир, 0,48 млн кв. м (+8,9%).

В этом году в Украине появляется меньше новых квартир, чем в прошлом.

За период 2025 построено на 6,7% меньше нового жилья, чем за аналогичный период прошлого года. Уменьшилась доля квартир в домах и общая площадь жилья, которое сдали в аренду.

Напомним, в DIM.RIA сообщили, что в августе 2025 г. спрос на первичное жилье в Украине увеличился.