Запланована подія 2

У 2025 році будують менше квартир, ніж у попередньому: у яких регіонах найменший обсяг нового житла

У 2025 році в Україні з`являється менше квартир порівняно з попереднім / Freepik

У першому півріччі нинішнього року в Україні було введено в експлуатацію 51 557 нових квартир. Це на 6,7% менше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли їх кількість сягала 55 006, за даними Держстату. 

Про це пише Delo.ua із посиланням на ЛУН. 

Частка квартир у багатоквартирних будинках також зменшується: якщо торік вона становила 69,8%, то цього року — 67,1%. Загальна площа житла, яке здали в оренду, у січні–червні склала 4,27 млн кв. м. Це на 6,4% менше у річному вимірі.

Попри загальні тенденції зниження, окремі регіони показали суттєвий приріст.

Так, у Одеській області за півроку ввели в експлуатацію 6570 нових квартир, у Львівській області - 5646. 

Варто зазначити, що, попри велику кількість квартир, що з`явилась у Львівській області, приріст у цьому регіоні відносно невисокий порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Рейтинг регіонів за приростом квадратних метрів виглядає наступним чином:

  • Одеська область — +56% рік до року (0,39 млн кв. м)
  • Черкаська область — +51,6% (0,09 млн кв. м)
  • Миколаївська область — +35,8% (0,03 млн кв. м)
  • Чернігівська область — +24,4% (0,05 млн кв. м)
  • Тернопільська область — +23,7% (0,1 млн кв. м)
  • Львівська область — +8,9% (0,48 млн кв. м).
Найбільше падіння ринку зафіксовано у наступних областях:

  • Харківська –40,4% (0,06 млн кв. м)
  • Житомирська –37,7% (0,06 млн кв. м)
  • Запорізька –30,6% (0,06 млн кв. м)
  • Сумська –29,1% (0,02 млн кв. м)
  • Волинська –27,2% (0,18 млн кв. м)
У Києві ринок просів на 22%: введено 7380 квартир загальною площею 0,49 млн кв. м. У минулому році це число сягало 9360 квартир (0,63 млн кв. м).

Регіони-лідери за обсягом новобудов

  • Київська область — 9853 квартири, 0,88 млн кв. м (–7,9%).
  • Київ — 7380 квартир, 0,49 млн кв. м (–22%).
  • Львівська область — 5646 квартир, 0,48 млн кв. м (+8,9%).

Цьогоріч в Україні з`являється менше нових квартир, ніж торік.

За період 2025 року побудовано на 6,7% менше нового житла, ніж за аналогічний період минулого року. Зменшилась також частка квартир у будинках та загальна площа житла, яке здали в оренду.

Нагадаємо, у DIM.RIA повідомили, що у серпні 2025 року попит на первинне житло в Україні збільшився. 

Автор:
Ярослава Тюпка