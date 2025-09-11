- Категорія
У 2025 році будують менше квартир, ніж у попередньому: у яких регіонах найменший обсяг нового житла
У першому півріччі нинішнього року в Україні було введено в експлуатацію 51 557 нових квартир. Це на 6,7% менше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли їх кількість сягала 55 006, за даними Держстату.
Про це пише Delo.ua із посиланням на ЛУН.
Частка квартир у багатоквартирних будинках також зменшується: якщо торік вона становила 69,8%, то цього року — 67,1%. Загальна площа житла, яке здали в оренду, у січні–червні склала 4,27 млн кв. м. Це на 6,4% менше у річному вимірі.
Попри загальні тенденції зниження, окремі регіони показали суттєвий приріст.
Так, у Одеській області за півроку ввели в експлуатацію 6570 нових квартир, у Львівській області - 5646.
Варто зазначити, що, попри велику кількість квартир, що з`явилась у Львівській області, приріст у цьому регіоні відносно невисокий порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Рейтинг регіонів за приростом квадратних метрів виглядає наступним чином:
- Одеська область — +56% рік до року (0,39 млн кв. м)
- Черкаська область — +51,6% (0,09 млн кв. м)
- Миколаївська область — +35,8% (0,03 млн кв. м)
- Чернігівська область — +24,4% (0,05 млн кв. м)
- Тернопільська область — +23,7% (0,1 млн кв. м)
- Львівська область — +8,9% (0,48 млн кв. м).
Найбільше падіння ринку зафіксовано у наступних областях:
- Харківська –40,4% (0,06 млн кв. м)
- Житомирська –37,7% (0,06 млн кв. м)
- Запорізька –30,6% (0,06 млн кв. м)
- Сумська –29,1% (0,02 млн кв. м)
- Волинська –27,2% (0,18 млн кв. м)
У Києві ринок просів на 22%: введено 7380 квартир загальною площею 0,49 млн кв. м. У минулому році це число сягало 9360 квартир (0,63 млн кв. м).
Регіони-лідери за обсягом новобудов
- Київська область — 9853 квартири, 0,88 млн кв. м (–7,9%).
- Київ — 7380 квартир, 0,49 млн кв. м (–22%).
- Львівська область — 5646 квартир, 0,48 млн кв. м (+8,9%).
Цьогоріч в Україні з`являється менше нових квартир, ніж торік.
За період 2025 року побудовано на 6,7% менше нового житла, ніж за аналогічний період минулого року. Зменшилась також частка квартир у будинках та загальна площа житла, яке здали в оренду.
Нагадаємо, у DIM.RIA повідомили, що у серпні 2025 року попит на первинне житло в Україні збільшився.