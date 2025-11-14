Запланована подія 2

Громади отримали повноваження самостійно відновлювати пошкоджені будинки

відновлений будинок
Раніше рішення про це ухвалювала обласна військова адміністрація / Агентство відновлення

Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє громадам самостійно запускати процес відновлення пошкоджених багатоквартирних будинків та гуртожитків у межах експериментального проєкту. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Відповідні зміни до постанови №934 розробило Міністерство розвитку громад та територій.

Експериментальний механізм швидкого відновлення, запроваджений влітку, передбачає одночасне проведення технічного обстеження та підготовку до старту ремонтних робіт. Раніше рішення про застосування цього механізму ухвалювала обласна військова адміністрація, що уповільнювало процес та обмежувало можливість громад оперативно реагувати на потреби мешканців.

Тепер громади зможуть самостійно визначати пріоритетні будинки для ремонту, формувати відповідні переліки та розпочинати роботи швидше. Розширення повноважень робить механізм більш гнучким і скорочує строки відновлення.

Об’єкти для участі у проєкті відбиратимуться на основі даних Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Перевага надаватиметься житлу, яке можна відремонтувати у короткі строки, а також будинкам, де проживають соціально вразливі родини.

Нагадаємо, у серпні Уряд запровадив додатковий механізм, що дозволить громадам швидше відновлювати пошкоджене житло — багатоповерхові будинки та гуртожитки. Крім того, уряд дозволив громадам надавати адресні виплати родинам, чиє житло пошкоджене, а також компенсувати витрати на тимчасове проживання до завершення ремонту чи отримання нового житла. Такі виплати фінансуватимуться з місцевого бюджету за рішенням громади.

Автор:
Тетяна Гойденко