Одесский порт до сих пор остается без электропитания

По состоянию на 18 декабря электроснабжение в Одесском порту остается отсутствующим, информации о сроках его восстановления и возможных лимитах нет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Еlevatorist.

По его словам, все стивидорные компании в Одесском порту сейчас работают от генераторов.

В "Укрзализныце" отметили, что пятидневная остановка приема грузов в портах оказала существенное влияние на структуру зерновых перевозок на экспорт. В частности, доля вагонов, следующих в направлении западных пограничных переходов, выросла до 12%, в то время как в направлении портов сократилась до 88%. Для сравнения, в обычном режиме эти показатели составляют соответственно 8 и 92%.

В филиале ЦТЛ сообщили, что в течение почти недели из портов фактически не осуществлялся вывоз грузов: погрузка продолжалась, однако выгрузка не производилась. В связи с этим на аукционы выставляют только то количество вагонов, которое гарантированно могут обеспечить.

"Лишний парк обеспечивать и выставлять пока не планируем, поскольку более 50% рабочего парка находится в нагруженном состоянии", - сообщили в ЦТБ.

Напомним, последствия массированных атак РФ по энергетической инфраструктуре Одесской области официально признаны чрезвычайной ситуацией государственного уровня. Соответствующее решение приняла областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.