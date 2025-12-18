Запланована подія 2

Одеський порт досі залишається без електроживлення

Одеський порт
Одеський порт / Суспільне

Станом на 18 грудня електропостачання в Одеському порту залишається відсутнім, інформації щодо строків його відновлення та можливих лімітів наразі немає.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Еlevatorist.

За його словами, усі стивідорні компанії в Одеському порту наразі працюють від генераторів.

В "Укрзалізниці" зазначили, що п’ятиденна зупинка приймання вантажів у портах суттєво вплинула на структуру зернових перевезень на експорт. Зокрема, частка вагонів, що прямують у напрямку західних прикордонних переходів, зросла до 12%, тоді як у напрямку портів скоротилася до 88%. Для порівняння, у звичайному режимі ці показники становлять відповідно 8% і 92%.

Водночас у філії ЦТЛ повідомили, що протягом майже тижня з портів фактично не здійснювалося вивезення вантажів: навантаження тривало, однак вивантаження не проводилося. У зв’язку з цим на аукціони наразі виставляють лише ту кількість вагонів, яку гарантовано можуть забезпечити.

"Зайвий парк забезпечувати та виставляти поки не плануємо, оскільки понад 50% робочого парку перебуває у навантаженому стані", — повідомили в ЦТЛ.

Нагадаємо, наслідки масованих атак РФ по енергетичній інфраструктурі Одеської області офіційно визнано надзвичайною ситуацією державного рівня. Відповідне рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Автор:
Тетяна Гойденко