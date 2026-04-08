Ограниченное предложение и стабильный спрос: в Украине растут цены на ячмень
На украинском рынке фуражного ячменя зафиксировано умеренное укрепление цен. Несмотря на всеобщую сдержанность торговой активности, рынок начал оживляться перед началом нового маркетингового сезона.
Как Как сообщает Delo.ua , по данным аналитиков "АПК-Информ", ключевыми факторами роста стали дефицит зерна на рынке и логистические препятствия.
Ценовые индикаторы и рыночные факторы
Текущая ценовая ситуация на рынке фуражного ячменя выглядит так:
- Внутренний рынок: спрос на условиях СРТ колеблется в пределах 9100–10500 грн/т.
- Экспортный сектор: в портах (СРТ-порт) стоимость тонны ячменя составляет $218–224.
Факторы, поддерживающие цены:
- Низкое предложение: запасы зерна у аграриев иссякают, что заставляет покупателей конкурировать за имеющиеся объемы.
- Логистика: трудности с доставкой грузов продолжают оказывать давление на баланс рынка и влиять на конечную стоимость.
- Сезонность: активизация закупок в преддверии старта нового сезона традиционно поддерживает ценовой тренд.
Дальнейшее развитие ситуации, по мнению экспертов, будет зависеть от того, как быстро владельцы остатков зерна будут готовы их реализовать и насколько стабильным будет интерес крупных трейдеров.
Напомним, в марте 2026 года Украина увеличила экспорт агропродукции на 10,8% . Всего за месяц было отгружено 5,5 млн. тонн товаров, причем рост был зафиксирован во всех основных категориях сельскохозяйственной продукции.