Обмежена пропозиція та стабільний попит: в Україні зростають ціни на ячмінь

На українському ринку фуражного ячменю зафіксовано помірне зміцнення цін. Попри загальну стриманість торговельної активності, ринок почав пожвавлюватися перед початком нового маркетингового сезону.

Як повідомляє Delo.ua, за даними аналітиків "АПК-Інформ", ключовими чинниками зростання стали дефіцит зерна на ринку та логістичні перешкоди.

Цінові індикатори та ринкові фактори

Поточна цінова ситуація на ринку фуражного ячменю виглядає так:

Внутрішній ринок: ціни попиту на умовах СРТ коливаються в межах 9100–10500 грн/т.

Експортний сектор: у портах (СРТ-порт) вартість тонни ячменю становить $218–224.

Фактори, що підтримують ціни:

Низька пропозиція: запаси зерна в аграріїв вичерпуються, що змушує покупців конкурувати за наявні обсяги.

Логістика: труднощі з доставкою вантажів продовжують тиснути на баланс ринку та впливати на кінцеву вартість.

Сезонність: активізація закупівель напередодні старту нового сезону традиційно підтримує ціновий тренд.

Подальший розвиток ситуації, на думку експертів, залежатиме від того, як швидко власники залишків зерна будуть готові їх реалізувати та наскільки стабільним буде інтерес великих трейдерів.

