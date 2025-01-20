ОККО и Uklon расширяют сотрудничество в инклюзивном проекте: теперь и в Киеве

Сеть АЗК ОККО предоставила более 50 тысяч литров топлива для шести инклюзивных автомобилей Uklon в Киеве, что позволит снизить стоимость поездки для пользователей сервиса примерно на 12%.

Сеть АЗК ОККО и украинский онлайн-сервис вызова автомобилей Uklon в 2025 году расширили партнерство по поддержке инклюзивного класса авто для пассажиров, пользующихся креслами колесными. В течение года ОККО обеспечивает топливом 6 таких автомобилей, которые уже работают в Киеве. Всего на эти цели компания выделяет более 50 тысяч литров дизельного топлива. В 2024 году услугой вызова инклюзивного класса авто воспользовались более 1600 киевлян.

Партнерство ОККО и Uklon началось в январе 2024 года, когда сеть выделила 3,5 миллиона гривен на закупку и оснащение трёх инклюзивных автомобилей для Львова и обеспечила их топливом на протяжении 1,5 года. Спрос на этот сервис стабильно растёт, поэтому компании договорились продолжать его развитие. Сегодня инклюзивные автомобили ежемесячно выполняют более 200 рейсов во Львове и более 900 — в Киеве. Наиболее популярными направлениями остаются поездки в больницы, на вокзалы, в торговые центры и культурные учреждения.

"Одним днём все проблемы пока еще барьерного общества решить невозможно, но постепенно и системно – вполне реальная задача для всех нас. Этот проект — хороший пример того, как социально ответственные компании, объединив усилия, могут развивать инклюзивную инфраструктуру в стране, за пределами своих офисов, АЗК и т.д. Ведь это наша общая среда, в которой будут жить мы, наши дети, ветераны. В прошлом году мы присоединились к проекту, закупив автомобили и выделив топливо для Львова, а в этом году поддерживаем Киев. Это не только полезное дело, но и логическое продолжение нашей программы социальной ответственности", – говорит директор по корпоративным коммуникациям ОККО Ярослава Полякова.

"Развитие инклюзивного общества — важная составляющая современной Украины. Мы в Uklon стремимся сделать комфортный и доступный транспорт для каждого. Наше партнёрство с ОККО демонстрирует, как совместные усилия бизнеса способны менять города, делая их удобнее для всех жителей. Мы благодарны ОККО за поддержку этого проекта и уверены, что вместе сможем сделать ещё больше для построения безбарьерного будущего в Украине", - отметил Сергей Гришков, СЕО Uklon.

Поездки можно заказать как в пределах Львова и Киева, так и в их окрестностях в радиусе до 20 километров. В 2024 году во Львове в рамках этого сервиса было выполнено 2212 поездок с общим пробегом 17 282 километра. В Киеве за аналогичный период выполнено 10 961 поездка, а общий пробег составил 146 430 километров (дистанция заказов).

Напомним, автомобили инклюзивного класса оснащены всем необходимым для безопасного и комфортного передвижения пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Они оборудованы гидравлическими или механическими подъемниками, рампами, специальными ремнями безопасности и креплениями для колесных кресел. Все водители, работающие в этом сервисе, прошли специальную подготовку от инициативы Доступно.UA. Помимо услуг перевозки, водители помогают перенести багаж или личные вещи, если пассажир передвигается без сопровождения.