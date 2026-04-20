OpenAI расследует масштабный сбой ChatGPT: проблемы фиксируют и в Украине

OpenAI расследует масштабный сбой ChatGPT / Depositphotos

20 апреля сервис ChatGPT стал недоступным для пользователей в мире, в частности в Украине. Компания OpenAI официально подтвердила технический сбой и сообщила, что проводит расследование проблемы, которая также затронула сервис Codex.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на МoneyСontrol.

Первые массовые жалобы начали поступать около 15.05 по киевскому времени. Пользователи сообщали о невозможности загрузить чат, ошибки входа в аккаунт, сбои авторизации и сообщения о тайм-ауте шлюза.

На странице статуса OpenAI инцидент обозначился как частичный сбой. По предварительным данным, проблема коснулась 12 компонентов ChatGPT и одного компонента Codex. Компания дважды обновляла статус, отмечая, что специалисты продолжают анализ причин неисправности.

Сбои зафиксировали сразу в нескольких странах. В Великобритании количество сообщений о проблемах превысило 7,6 тысяч, в США — более 1,7 тысяч. Часть пользователей отмечала, что мобильное приложение работало более стабильно, чем вебверсия сервиса.

Отдельно OpenAI сообщила о еще одной проблеме для клиентов ChatGPT Business. Речь идет о трудностях после обновления или добавления новых рабочих мест в корпоративных аккаунтах.

Для бизнеса и пользователей в Украине это означает очередное упоминание о зависимости от глобальных цифровых платформ. Если сервис используется для работы, обучения или клиентского сервиса, следует иметь резервные инструменты на случай сбоев.

По состоянию на данный момент OpenAI не назвала сроки полного возобновления работы ChatGPT.

По информации из сетей помимо ChatGPT, "легли" Microsoft Copilot и ConnectWise. Также пишут о проблемах с Claude, Codex и Gemini, но Downdetector по состоянию на данный момент этого не показывает.

Автор:
Татьяна Гойденко