OpenAI розслідує масштабний збій ChatGPT: проблеми фіксують і в Україні

20 квітня сервіс ChatGPT став недоступним для частини користувачів у світі, зокрема в Україні. Компанія OpenAI офіційно підтвердила технічний збій та повідомила, що проводить розслідування проблеми, яка також зачепила сервіс Codex.

Перші масові скарги почали надходити близько 15:05 за київським часом. Користувачі повідомляли про неможливість завантажити чат, помилки входу в акаунт, збої авторизації та повідомлення про тайм-аут шлюзу.

На сторінці статусу OpenAI інцидент позначили як частковий збій. За попередніми даними, проблема торкнулася 12 компонентів ChatGPT та одного компонента Codex. Компанія двічі оновлювала статус, зазначаючи, що фахівці продовжують аналіз причин несправності.

Збої зафіксували одразу в кількох країнах. У Великій Британії кількість повідомлень про проблеми перевищила 7,6 тисячі, у США — понад 1,7 тисячі. Частина користувачів зазначала, що мобільний застосунок працював стабільніше, ніж вебверсія сервісу.

Окремо OpenAI повідомила про ще одну проблему для клієнтів ChatGPT Business. Йдеться про труднощі після оновлення або додавання нових робочих місць у корпоративних акаунтах.

Для бізнесу та користувачів в Україні це означає чергове нагадування про залежність від глобальних цифрових платформ. Якщо сервіс використовується для роботи, навчання чи клієнтського сервісу, варто мати резервні інструменти на випадок подібних збоїв.

Станом на зараз OpenAI не назвала термінів повного відновлення роботи ChatGPT.

За інформацією з мереж крім ChatGPT, "лягли" Microsoft Copilot і ConnectWise. Також пишуть про проблеми з Claude, Codex та Gemini, але Downdetector станом на зараз цього не показує.

Автор:
Тетяна Гойденко