Оплата за коммуналку, шоппинг, консультация врача: какие привычки украинцев переходят в онлайн
51% украинцев оплачивают коммуналку через приложения. Еще 12% полностью перешли на банкинг в телефоне вместо визитов в отделения. В то же время каждый пятый респондент (21%) делает все офлайн.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Rakuten Viber, который провел опрос среди украинцев.
На вопрос "Что у вас перешло онлайн в 2025 году?" ответы распределились следующим образом:
- Плачу за коммуналку через приложения – 51%;
- Перестала ходить в отделение банка, все делаю в телефоне — 12%;
- Не хожу на шоппинг в торговые центры, заказываю в интернете – 6%;
- Оформляю посылки в приложении почты вместо отделения – 4%;
- Звонок/видеоконсультация с врачом вместо очередей в поликлинике - 4%;
- Заказываю доставку продуктов вместо походов в супермаркет – 2%;
- Ничего, все делаю оффлайн – 21%.
В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 27 тысяч пользователей. Методика исследования – анонимный онлайн-опрос. Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.
