Оплата за коммуналку, шоппинг, консультация врача: какие привычки украинцев переходят в онлайн

смартфон
Более 50% украинцев оплачивают коммуналку онлайн / Depositphotos

51% украинцев оплачивают коммуналку через приложения. Еще 12% полностью перешли на банкинг в телефоне вместо визитов в отделения. В то же время каждый пятый респондент (21%) делает все офлайн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Rakuten Viber, который провел опрос среди украинцев.

На вопрос "Что у вас перешло онлайн в 2025 году?" ответы распределились следующим образом:

  • Плачу за коммуналку через приложения – 51%;
  • Перестала ходить в отделение банка, все делаю в телефоне — 12%;
  • Не хожу на шоппинг в торговые центры, заказываю в интернете – 6%;
  • Оформляю посылки в приложении почты вместо отделения – 4%;
  • Звонок/видеоконсультация с врачом вместо очередей в поликлинике - 4%;
  • Заказываю доставку продуктов вместо походов в супермаркет – 2%;
  • Ничего, все делаю оффлайн – 21%.

В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 27 тысяч   пользователей. Методика исследования – анонимный онлайн-опрос. Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Ранее аналитики спросили украинцев, стали ли они зарабатывать больше, чем за последний год. Треть опрошенных зарабатывают столько же, в то время как у 25% респондентов доходы упали.

Автор:
Светлана Манько