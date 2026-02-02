Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,81

--0,04

EUR

51,02

--0,22

Готівковий курс:

USD

43,11

43,00

EUR

51,40

51,20

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Сплата за комуналку, шопінг, консультація лікаря: які звички українців переходять в онлайн

смартфон
Понад 50% українців оплачують комуналку онлайн / Depositphotos

51% українців оплачують комуналку через застосунки. Ще 12% — повністю перейшли на банкінг у телефоні замість візитів до відділень. Водночас кожен пʼятий респондент (21%) робить усе офлайн. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber, який провів опитування серед українців.

На питання "Що у вас перейшло в онлайн у 2025 році?" відповіді розподілилися наступним чином:

  • Плачу за комуналку через застосунки — 51%;
  • Перестав/-ла ходити у відділення банку, все роблю в телефоні — 12%;
  • Не ходжу на шопінг в торгові центри, замовляю в інтернеті — 6%;
  • Оформлюю посилки в застосунку пошти замість відділення — 4%;
  • Дзвінок / відеоконсультація з лікарем замість черг у поліклініці — 4%;
  • Замовляю доставку продуктів замість походів у супермаркет — 2%;
  • Нічого, все роблю офлайн — 21%.

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько  27 тисяч  користувачів. Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Раніше аналітики запитали українців, чи стали вони заробляти більше за останній рік. Третина опитаних заробляють стільки ж, тоді як у 25% респондентів доходи впали. 

Автор:
Світлана Манько