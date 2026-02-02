Сплата за комуналку, шопінг, консультація лікаря: які звички українців переходять в онлайн

51% українців оплачують комуналку через застосунки. Ще 12% — повністю перейшли на банкінг у телефоні замість візитів до відділень. Водночас кожен пʼятий респондент (21%) робить усе офлайн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber, який провів опитування серед українців.

На питання "Що у вас перейшло в онлайн у 2025 році?" відповіді розподілилися наступним чином:

Плачу за комуналку через застосунки — 51%;

Перестав/-ла ходити у відділення банку, все роблю в телефоні — 12%;

Не ходжу на шопінг в торгові центри, замовляю в інтернеті — 6%;

Оформлюю посилки в застосунку пошти замість відділення — 4%;

Дзвінок / відеоконсультація з лікарем замість черг у поліклініці — 4%;

Замовляю доставку продуктів замість походів у супермаркет — 2%;

Нічого, все роблю офлайн — 21%.

В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 27 тисяч користувачів. Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Раніше аналітики запитали українців, чи стали вони заробляти більше за останній рік. Третина опитаних заробляють стільки ж, тоді як у 25% респондентів доходи впали.