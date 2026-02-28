Орехов остался без мобильной связи: враг разрушил последнюю станцию

Российские войска уничтожили единственную работающую базовую станцию в Орехове Запорожской области, принадлежавшую оператору "Киевстар".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

"Вчера враг полностью уничтожил нашу базовую станцию в Орехове. Единственную, еще работавшую в городе со всех операторов", — отметили в компании.

В "Киевстаре" подчеркнули, что станция работала до последнего, обеспечивая связь в прифронтовом городе.

Ранее оператор поддерживал сеть до последнего в таких городах, как Мариуполь, Мелитополь, Бердянск, Гуляйполе, Успеновка, Бахмут, Часов Яр, Волчанск и Купянск.

Компания заявила, что, несмотря на потерю инфраструктуры, продолжает работать над сохранением связи в украинских городах.

Напомним, на фоне рисков безопасности национальный почтовый оператор " Укрпочта " также объявил о прекращении работы отделений в Орехове и селе Преображенка Пологовской общины.