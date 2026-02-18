Запланована подія 2

Читати українською

"Укрпочта" покидает Орехов и Преображенку из-за опасности обстрелов

Почему Укрпочта прекратила работу в Орехове? / Укрпочта

"Укрпочта" приняла решение закрыть отделения в городе Орехов и селе Преображенка Пологовской общины Запорожской области из-за резкого ухудшения ситуации безопасности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

"Бывают дни для тяжелых решений. Сегодня - именно такой. Более двух лет "Укрпочта" оставалась единственной компанией, которая продолжала работать в городе Орехов и селе Преображенка Пологовской общины в Запорожье. Сегодня мы приняли тяжелое решение закрыть эти отделения", - написал он.

Несмотря на сложные условия, почтовые работники Орехова и Преображенцы продолжали обслуживать клиентов до последнего. В компании отметили мужество сотрудников, однако подчеркнули, что безопасность людей – как работников, так и жителей – остается приоритетом.

За прошедшую неделю в регионе был потерян один служебный автомобиль "Укрпочты", а еще один - местная военно-гражданская администрация при попытке помочь. Поэтому работа в населенных пунктах стала не только опасной, но и неприемлемым риском.

В то же время компания сообщила, что большинство пенсий и выплат в рамках "Зимней поддержки" уже доставлено. Обслуживание жителей Орехова и Преображенки будет продолжено в Таврическом.

Теперь работники определяются с местом дальнейшей работы. В компании выразили надежду на возвращение в населенные пункты в будущем, отмечая определенные успехи украинских военных на этом направлении.

Напомним, за десять лет "Укрпочта" пережила масштабную трансформацию: количество работников сократили с 76 тысяч до 27 тысяч, а средняя зарплата производственного персонала выросла в семь раз - с 2200 до 17 тысяч гривен.

Автор:
Ольга Опенько