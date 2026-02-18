"Укрпошта" залишає Оріхів і Преображенку через небезпеку обстрілів

“Укрпошта” ухвалила рішення закрити відділення в місті Оріхів та селі Преображенка Пологівської громади Запорізької області через різке погіршення безпекової ситуації.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Бувають дні для важких рішень. Сьогодні – саме такий. Понад два роки "Укрпошта" залишалася єдиною компанією, яка продовжувала працювати в місті Оріхів та селі Преображенка Пологівської громади на Запоріжжі. Сьогодні ми ухвалили важке рішення закрити ці відділення", - написав він.

Попри складні умови, поштові працівники в Оріхові та Преображенці продовжували обслуговувати клієнтів до останнього. У компанії відзначили мужність співробітників, проте підкреслили, що безпека людей - як працівників, так і мешканців - залишається пріоритетом.

За минулий тиждень в регіоні було втрачено одне службове авто "Укрпошти", а ще одне - місцевою військово-цивільною адміністрацією під час спроби допомогти. Через це робота в населених пунктах стала не лише небезпечною, а й неприйнятним ризиком.

Водночас компанія повідомила, що більшість пенсій та виплат у рамках "Зимової підтримки" вже доставлено. Обслуговування мешканців Оріхова та Преображенки буде продовжено в селі Таврійське.

Наразі працівники визначаються з місцем подальшої роботи. У компанії висловили сподівання на повернення до населених пунктів у майбутньому, відзначаючи певні успіхи українських військових на цьому напрямку.

Нагадаємо, за десять років "Укрпошта" пережила масштабну трансформацію: кількість працівників скоротили з 76 тисяч до 27 тисяч, а середня зарплата виробничого персоналу зросла у сім разів – з 2 200 до близько 17 тисяч гривень.