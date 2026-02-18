Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

+0,09

EUR

51,17

+0,01

Готівковий курс:

USD

43,30

43,19

EUR

51,50

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрпошта" залишає Оріхів і Преображенку через небезпеку обстрілів

укрпошта
Чому Укрпошта припинила роботу в Оріхові? / Укрпошта

“Укрпошта” ухвалила рішення закрити відділення в місті Оріхів та селі Преображенка Пологівської громади Запорізької області через різке погіршення безпекової ситуації. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Бувають дні для важких рішень. Сьогодні – саме такий. Понад два роки "Укрпошта" залишалася єдиною компанією, яка продовжувала працювати в місті Оріхів та селі Преображенка Пологівської громади на Запоріжжі. Сьогодні ми ухвалили важке рішення закрити ці відділення", - написав він.

Попри складні умови, поштові працівники в Оріхові та Преображенці продовжували обслуговувати клієнтів до останнього. У компанії відзначили мужність співробітників, проте підкреслили, що безпека людей - як працівників, так і мешканців - залишається пріоритетом.

За минулий тиждень в регіоні було втрачено одне службове авто "Укрпошти", а ще одне - місцевою військово-цивільною адміністрацією під час спроби допомогти. Через це робота в населених пунктах стала не лише небезпечною, а й неприйнятним ризиком.

Водночас компанія повідомила, що більшість пенсій та виплат у рамках "Зимової підтримки" вже доставлено. Обслуговування мешканців Оріхова та Преображенки буде продовжено в селі Таврійське.

Наразі працівники визначаються з місцем подальшої роботи. У компанії висловили сподівання на повернення до населених пунктів у майбутньому, відзначаючи певні успіхи українських військових на цьому напрямку.

Фото 2 — "Укрпошта" залишає Оріхів і Преображенку через небезпеку обстрілів
Фото 3 — "Укрпошта" залишає Оріхів і Преображенку через небезпеку обстрілів
Фото 4 — "Укрпошта" залишає Оріхів і Преображенку через небезпеку обстрілів

Нагадаємо, за десять років "Укрпошта" пережила масштабну трансформацію: кількість працівників скоротили з 76 тисяч до 27 тисяч, а середня зарплата виробничого персоналу зросла у сім разів – з 2 200 до близько 17 тисяч гривень.

Автор:
Ольга Опенько