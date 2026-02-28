Оріхів залишився без мобільного зв’язку: ворог зруйнував останню станцію

Російські війська знищили єдину працюючу базову станцію в Оріхові Запорізької області, яка належала оператору "Київстар".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

"Учора ворог повністю знищив нашу базову станцію в Оріхові. Єдину, що ще працювала в місті з усіх операторів", — зазначили в компанії.

У "Київстарі" підкреслили, що станція працювала до останнього, забезпечуючи зв’язок у прифронтовому місті.

Раніше оператор підтримував мережу до останнього у таких містах, як Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ, Гуляйполе, Успенівка, Бахмут, Часів Яр, Вовчанськ і Куп’янськ.

Компанія заявила, що попри втрату інфраструктури продовжує працювати над збереженням зв’язку в українських містах.

Нагадаємо, на тлі безпекових ризиків національний поштовий оператор "Укрпошта" також оголосив про припинення роботи відділень в Оріхові та селі Преображенка Пологівської громади.