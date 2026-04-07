Ормузский пролив остается закрытым: как это повлияло на нефть

Мировые цены на нефть растут на фоне сохранения блокировки Ормузского пролива и накануне дедлайна, установленного Дональдом Трампом, усиливающим напряжение на энергетических рынках.

Какие цены на нефть?

Во вторник мировые цены на нефть продолжили расти. Фьючерсы на Brent подорожали на $1,74 (до $111,51 за баррель), а американская WTI – на $3,45 (до $115,86 за баррель).

Премии на спотовом рынке достигли рекордных показателей, ведь нефтепереработчики в Азии и Европе стремятся обеспечить себя альтернативными поставками amid перебоев с Ближнего Востока. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco подняла официальную цену на Arab Light до $19,50 за баррель свыше среднего показателя Oman/Dubai, установив новый рекорд.

Причины

Рост цен вызван геополитическим напряжением вокруг Ормузского пролива, который фактически закрыли иранские силы после начала атак США и Израиля 28 февраля. Дедлайн Трампа по открытию пролива усугубляет неопределенность: президент США пригрозил ударами по иранским мостам и электростанциям, если пролив не будет открыт.

Иран отклонил предложение США о прекращении огня, настаивая на полном завершении конфликта. Этот отказ поддерживает высокий уровень напряженности и сохраняет риски поставки нефти. Ситуацию усугубляют атаки на инфраструктуру: в Сирии снова раздались взрывы от перехвата иранских ракет, а Саудовская Аравия уничтожила семь баллистических ракет, обломки которых падали вблизи энергетических объектов. Россия также сообщила о повреждении терминала Каспийского трубопроводного консорциума украинскими дронами.

Рынок держит цены на высоком уровне из-за реальных рисков для инфраструктуры и ограниченных поставок из Ормузского пролива, несмотря на потенциальные дипломатические сдвиги.

Напомним, блокада Ормузского пролива и новая волна геополитического напряжения подтолкнули нефть к стремительному росту – и этот эффект уже ощутим в Украине. Дизель и автогаз дорожают быстрее всего, а эксперты, которых опросило Delo.ua предупреждают: цены на АЗС продолжат расти и могут существенно превысить нынешние уровни.