Ормузский пролив остается закрытым: как это повлияло на нефть

Что будет с ценами на нефть в ближайшее время? / Depositphotos

Мировые цены на нефть растут на фоне сохранения блокировки Ормузского пролива и накануне дедлайна, установленного Дональдом Трампом, усиливающим напряжение на энергетических рынках.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Какие цены на нефть?

Во вторник мировые цены на нефть продолжили расти. Фьючерсы на Brent подорожали на $1,74 (до $111,51 за баррель), а американская WTI – на $3,45 (до $115,86 за баррель).

Премии на спотовом рынке достигли рекордных показателей, ведь нефтепереработчики в Азии и Европе стремятся обеспечить себя альтернативными поставками amid перебоев с Ближнего Востока. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco подняла официальную цену на Arab Light до $19,50 за баррель свыше среднего показателя Oman/Dubai, установив новый рекорд.

Причины

Рост цен вызван геополитическим напряжением вокруг Ормузского пролива, который фактически закрыли иранские силы после начала атак США и Израиля 28 февраля. Дедлайн Трампа по открытию пролива усугубляет неопределенность: президент США пригрозил ударами по иранским мостам и электростанциям, если пролив не будет открыт.

Иран отклонил предложение США о прекращении огня, настаивая на полном завершении конфликта. Этот отказ поддерживает высокий уровень напряженности и сохраняет риски поставки нефти. Ситуацию усугубляют атаки на инфраструктуру: в Сирии снова раздались взрывы от перехвата иранских ракет, а Саудовская Аравия уничтожила семь баллистических ракет, обломки которых падали вблизи энергетических объектов. Россия также сообщила о повреждении терминала Каспийского трубопроводного консорциума украинскими дронами.

Рынок держит цены на высоком уровне из-за реальных рисков для инфраструктуры и ограниченных поставок из Ормузского пролива, несмотря на потенциальные дипломатические сдвиги.

Напомним, блокада Ормузского пролива и новая волна геополитического напряжения подтолкнули нефть к стремительному росту – и этот эффект уже ощутим в Украине. Дизель и автогаз дорожают быстрее всего, а эксперты, которых опросило Delo.ua предупреждают: цены на АЗС продолжат расти и могут существенно превысить нынешние уровни.

Автор:
Ольга Опенько