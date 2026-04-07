Ормузька протока залишається закритою: як це вплинуло на нафту

Світові ціни на нафту зростають на тлі збереження блокування Ормузької протоки та напередодні дедлайну, встановленого Дональдом Трампом, що посилює напруження на енергетичних ринках.

Які ціни на нафту?

У вівторок світові ціни на нафту продовжили зростати. Ф’ючерси на Brent подорожчали на $1,74 (до $111,51 за барель), а американська WTI - на $3,45 (до $115,86 за барель).

Премії на спотовому ринку досягли рекордних показників, адже нафтопереробники в Азії та Європі прагнуть забезпечити себе альтернативними поставками amid перебоїв із Близького Сходу. Державна нафтова компанія Саудівської Аравії Aramco підняла офіційну ціну на Arab Light до $19,50 за барель понад середній показник Oman/Dubai, встановивши новий рекорд.

Причини

Зростання цін спричинене геополітичною напругою навколо Ормузької протоки, яку фактично закрили іранські сили після початку атак США та Ізраїлю 28 лютого. Дедлайн Трампа щодо відкриття протоки посилює невизначеність: президент США пригрозив ударами по іранських мостах та електростанціях, якщо протока не буде відкритою.

Іран відхилив пропозицію США про припинення вогню, наполягаючи на повному завершенні конфлікту. Ця відмова підтримує високий рівень напруженості та зберігає ризики для постачання нафти. Ситуацію погіршують атаки на інфраструктуру: у Сирії знову пролунали вибухи від перехоплення іранських ракет, а Саудівська Аравія знищила сім балістичних ракет, уламки яких падали поблизу енергетичних об’єктів. Росія також повідомила про пошкодження терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму українськими дронами.

Ринок тримає ціни на високому рівні через реальні ризики для інфраструктури та обмежені поставки з Ормузької протоки, незважаючи на потенційні дипломатичні зрушення.

Нагадаємо, блокада Ормузької протоки та нова хвиля геополітичної напруги підштовхнули нафту до стрімкого зростання - і цей ефект уже відчутний в Україні. Дизель і автогаз дорожчають найшвидше, а експерти, яких опитало Delo.ua попереджають: ціни на АЗС продовжать рости і можуть суттєво перевищити нинішні рівні.