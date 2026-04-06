Саудівська Аравія підвищує ціни на нафту до рекордного рівня на тлі війни на Близькому Сході

Саудівська Аравія підвищить ціни на свою основну марку нафти, яка постачається до Азії, до рекордного рівня на тлі майже повного закриття Іраном Ормузької протоки та невизначеності стосовно строків завершення війни на Близькому Сході.

Зазначається, що державна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco підвищить премію на свою флагманську нафту Arab Light з постачанням у травні для азійських країн до 19,5 долара за барель.

Ця премія майже у вісім разів вища за рівень квітня, коли було лише 2,5 долара за барель.

Для порівняння, попередній історичний максимум премії на Arab Light для азійського ринку становив 9,8 долара за барель у серпні 2022 року.

Різке зростання очікуваної премії відбувається на тлі дестабілізації традиційних механізмів ціноутворення через загострення ситуації на Близькому Сході.

Це створює додатковий тиск на покупців в Азії, які стикаються з ризиками обмеження поставок і зниження маржинальності переробки.

Опитані Bloomberg трейдери і нафтопереробні заводи очікували на зростання премії до 40 доларів за барель.

Після початку війни на Близькому Сході вартість нафти марки Brent підскочила більш ніж на 50%, а ціни на паливо від США до Європи та Азії різко зросли.

Додатковий тиск на ринок створюють логістичні обмеження. Фактичне блокування Ормузької протоки обмежує експорт низки сортів саудівської нафти. Альтернативний маршрут через нафтопровід до порту Янбу дозволяє транспортувати переважно Arab Light, але не компенсує повністю втрати обсягів.

У результаті очікується зниження поставок саудівської нафти до ключових азійських споживачів, зокрема Китаю та Індії, вже у квітні.

Кілька днів тому Саудівська Аравія збільшила поставки сирої нафти з експортних терміналів Янбу на узбережжі Червоного моря, перенаправляючи поставки з Перської затоки та Ормузької протоки.

Також країни Перської затоки розглядають будівництво нових трубопроводів в обхід Ормузької протоки через загрозу довгострокового іранського контролю за нею.