Саудовская Аравия повышает цены на нефть до рекордного уровня на фоне войны на Ближнем Востоке

Саудовская Аравия повысит цены на свою основную марку поставляемой в Азию нефти до рекордного уровня на фоне почти полного закрытия Ираном Ормузского пролива и неопределенности относительно сроков завершения войны на Ближнем Востоке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысит премию на свою флагманскую нефть Arab Light с поставками в мае для азиатских стран до 19,5 доллара за баррель.

Эта премия почти в восемь раз выше уровня апреля, когда было всего 2,5 доллара за баррель.

Для сравнения, предыдущий исторический максимум премии на Arab Light для азиатского рынка составил 9,8 доллара за баррель в августе 2022 года.

Резкий рост ожидаемой премии происходит на фоне дестабилизации традиционных механизмов ценообразования из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Это создает дополнительное давление на покупателей в Азии, сталкивающихся с рисками ограничения поставок и снижения маржинальности переработки.

Опрошенные Bloomberg трейдеры и нефтеперерабатывающие заводы ожидали роста премии до 40 долларов за баррель.

После начала войны на Ближнем Востоке стоимость нефти марки Brent подскочила более чем на 50%, а цены на топливо от США в Европу и Азию резко выросли.

Дополнительное давление на рынок создают логистические ограничения. Фактическая блокировка Ормузского пролива ограничивает экспорт ряда сортов саудовской нефти. Альтернативный маршрут через нефтепровод в порт Янбу позволяет транспортировать преимущественно Arab Light, но не полностью компенсирует потери объемов.

В результате ожидается снижение поставок саудовской нефти к ключевым азиатским потребителям, в частности Китаю и Индии, уже в апреле.

Несколько дней назад Саудовская Аравия увеличила поставки сырой нефти из экспортных терминалов Янбу на побережье Красного моря, перенаправляя поставки из Персидского залива и Ормузского пролива.