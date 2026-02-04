От Болгарии до Люксембурга: в каких странах ЕС самые высокие и низкие минимальные зарплаты

Европейский рынок труда в 2026 году показывает интересную динамику. На сегодняшний день 22 из 27 стран Евросоюза установили официальный уровень минимального дохода. Только Дания, Италия, Австрия, Финляндия и Швеция остаются верны традициям коллективных договоров без общегосударственной "минималки".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Евростата.

География выплат

Аналитики выплаты условно разделяют на три финансовых лагеря :

Страны, где минимальные выплаты все еще не достигли отметки в 1000 евро : Болгария (620 евро), Латвия (780 евро), Румыния (795 евро), Венгрия (838 евро), Эстония (886 евро), Словакия (915 евро), Чехия (924 евро) и Маль. Страны, где выплаты колеблются от 1000 до 1500 евро. В эту группу вошли: Греция (1027 евро), Хорватия (1050 евро), Португалия (1073 евро), Кипр (1088 евро), Польша (1139 евро), Литва (1153 евро), Словения (1278 евро) и Испания (1381 евро). Страны, где минималка превышает 1500 евро. В лидеры входят: Франция (1823 евро), Бельгия (2112 евро), Нидерланды (2295 евро), Германия (2343 евро), Ирландия (2391 евро) и Люксембург (2704 евро).

Разрыв цен и зарплат

Хотя номинальная разница между самой высокой и низкой зарплатой впечатляет (4,4 раза), реальная картина другая. Когда мы учитываем уровень цен в каждой стране – так называемый стандарт покупательной способности (PPS) – разрыв сокращается до 2,4 раза.

Благодаря этой корректировке такие страны, как Польша и Румыния, выглядят гораздо более привлекательными для жизни, чем кажется на первый взгляд.

По сравнению с прошлым годом, три страны совершили заметный скачок. Словакия, Болгария и Чехия официально покинули "низшую лигу" по покупательной способности. Теперь их минимальная заработная плата превышает порог в 1000 PPS в месяц.

Пока рейтинг по покупательной способности выглядит так:

более 1500 PPS - Германия (2157 PPS), Люксембург, Бельгия, Нидерланды, Испания и Польша;

1000–1500 PPS – Румыния, Хорватия, Литва, Чехия и еще 8 стран;

менее 1000 PPS – только Латвия и Эстония (886 PPS).

Минималка в Украине

С 1 января 2026 года в Украине повышена минимальная зарплата в месячном размере – до 8647 грн. В почасовом размере минимальная оплата труда выросла до 52 грн. Указанные суммы не будут изменяться в течение всего 2026 года. Соответствующие нормы предусмотрены законом о государственном бюджете Украины на этот год.

По сравнению с 2025 годом, минимальная зарплата в месячном размере выросла на 647 гривен с 8000 грн. Почасовая оплата выросла на 4 грн. с 48 грн. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3 328 грн. Это на 300 гривен больше, чем в 2025 году.

Размер минимальной заработной платы, применяемой как расчетная величина для исчисления выплат по решению суда, остается на уровне 1600 грн.