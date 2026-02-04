- Категорія
Від Болгарії до Люксембурга: в яких країнах ЄС найвищі і найнижчі мінімальні зарплати
Європейський ринок праці у 2026 році демонструє цікаву динаміку. На сьогодні 22 з 27 країн Євросоюзу встановили офіційний рівень мінімального доходу. Лише Данія, Італія, Австрія, Фінляндія та Швеція залишаються вірними традиції колективних договорів без загальнодержавної "мінімалки".
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Євростату.
Географія виплат
Аналітики виплати умовно розділяють на три фінансові табори:
- Країни, де мінімальні виплати все ще не досягли позначки в 1000 євро: Болгарія (620 євро), Латвія (780 євро), Румунія (795 євро), Угорщина (838 євро), Естонія (886 євро), Словаччина (915 євро), Чехія (924 євро) та Мальта (994 євро).
- Країни, де виплати коливаються від 1000 до 1500 євро. До цієї групи увійшли: Греція (1027 євро), Хорватія (1050 євро), Португалія (1073 євро), Кіпр (1088 євро), Польща (1139 євро), Литва (1153 євро), Словенія (1278 євро) та Іспанія (1381 євро).
- Країни, де мінімалка перевищує 1500 євро. До лідерів входять: Франція (1823 євро), Бельгія (2112 євро), Нідерланди (2295 євро), Німеччина (2343 євро), Ірландія (2391 євро) та Люксембург (2704 євро).
Розрив цін і зарплат
Хоча номінальна різниця між найвищою та найнижчою зарплатою вражає (4,4 раза), реальна картина інша. Коли ми враховуємо рівень цін у кожній країні — так званий стандарт купівельної спроможності (PPS) — розрив скорочується до 2,4 раза.
Завдяки цьому коригуванню такі країни, як Польща та Румунія, виглядають набагато привабливіше для життя, ніж здається на перший погляд.
Порівняно з минулим роком, три країни здійснили помітний стрибок. Словаччина, Болгарія та Чехія офіційно покинули "нижчу лігу" за купівельною спроможністю. Тепер їхня мінімальна заробітна плата перевищує поріг у 1000 PPS на місяць.
Наразі рейтинг за купівельною спроможністю виглядає так:
- понад 1500 PPS — Німеччина (2157 PPS), Люксембург, Бельгія, Нідерланди, Іспанія та Польща;
- 1000–1500 PPS — Румунія, Хорватія, Литва, Чехія та ще 8 країн;
- менше 1000 PPS — лише Латвія та Естонія (886 PPS).
Мінімалка в Україні
З 1 січня 2026 року в Україні підвищено мінімальну зарплату у місячному розмірі — до 8647 грн. У погодинному розмірі мінімальна оплата праці зросла до 52 грн. Зазначені суми не змінюватимуться протягом всього 2026 року. Відповідні норми передбачено законом про державний бюджет України на цей рік.
Порівняно з 2025 роком мінімальна зарплата у місячному розмірі зросла на 647 гривень з 8000 грн. Погодинна оплата виросла на 4 грн з 48 грн. Прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 328 грн. Це на 300 гривень більше, ніж в 2025 році.
Розмір мінімальної заробітної плати, що застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат за рішенням суду, залишається на рівні 1600 грн.