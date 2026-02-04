Від Болгарії до Люксембурга: в яких країнах ЄС найвищі і найнижчі мінімальні зарплати

Європейський ринок праці у 2026 році демонструє цікаву динаміку. На сьогодні 22 з 27 країн Євросоюзу встановили офіційний рівень мінімального доходу. Лише Данія, Італія, Австрія, Фінляндія та Швеція залишаються вірними традиції колективних договорів без загальнодержавної "мінімалки".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Євростату.

Географія виплат

Аналітики виплати умовно розділяють на три фінансові табори:

Країни, де мінімальні виплати все ще не досягли позначки в 1000 євро: Болгарія (620 євро), Латвія (780 євро), Румунія (795 євро), Угорщина (838 євро), Естонія (886 євро), Словаччина (915 євро), Чехія (924 євро) та Мальта (994 євро). Країни, де виплати коливаються від 1000 до 1500 євро. До цієї групи увійшли: Греція (1027 євро), Хорватія (1050 євро), Португалія (1073 євро), Кіпр (1088 євро), Польща (1139 євро), Литва (1153 євро), Словенія (1278 євро) та Іспанія (1381 євро). Країни, де мінімалка перевищує 1500 євро. До лідерів входять: Франція (1823 євро), Бельгія (2112 євро), Нідерланди (2295 євро), Німеччина (2343 євро), Ірландія (2391 євро) та Люксембург (2704 євро).

Розрив цін і зарплат

Хоча номінальна різниця між найвищою та найнижчою зарплатою вражає (4,4 раза), реальна картина інша. Коли ми враховуємо рівень цін у кожній країні — так званий стандарт купівельної спроможності (PPS) — розрив скорочується до 2,4 раза.

Завдяки цьому коригуванню такі країни, як Польща та Румунія, виглядають набагато привабливіше для життя, ніж здається на перший погляд.

Порівняно з минулим роком, три країни здійснили помітний стрибок. Словаччина, Болгарія та Чехія офіційно покинули "нижчу лігу" за купівельною спроможністю. Тепер їхня мінімальна заробітна плата перевищує поріг у 1000 PPS на місяць.

Наразі рейтинг за купівельною спроможністю виглядає так:

понад 1500 PPS — Німеччина (2157 PPS), Люксембург, Бельгія, Нідерланди, Іспанія та Польща;

1000–1500 PPS — Румунія, Хорватія, Литва, Чехія та ще 8 країн;

менше 1000 PPS — лише Латвія та Естонія (886 PPS).

Мінімалка в Україні

З 1 січня 2026 року в Україні підвищено мінімальну зарплату у місячному розмірі — до 8647 грн. У погодинному розмірі мінімальна оплата праці зросла до 52 грн. Зазначені суми не змінюватимуться протягом всього 2026 року. Відповідні норми передбачено законом про державний бюджет України на цей рік.

Порівняно з 2025 роком мінімальна зарплата у місячному розмірі зросла на 647 гривень з 8000 грн. Погодинна оплата виросла на 4 грн з 48 грн. Прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 328 грн. Це на 300 гривень більше, ніж в 2025 році.

Розмір мінімальної заробітної плати, що застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат за рішенням суду, залишається на рівні 1600 грн.