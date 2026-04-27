От миллиардов до долгов: табачный дистрибьютор "Тедис Украина" оказался на грани банкротства

Хозяйственный суд Одесской области открыл производство по делу о банкротстве компании Тедис Украина, которая ранее была одним из крупнейших дистрибьюторов табачной продукции в Украине.

Об этом говорится в судебном реестре.

Заявление об открытии производства по делу о банкротстве компании "Тедис Украина" подала Аккорд Голд. Основанием стал долг в размере 38,1 млн. грн. по договору поставки, заключенному в 2025 году.

По условиям контракта "Тедис Украина" получила подписку, однако своих обязательств не выполнила. После разрыва соглашения стороны договорились о возврате средств, однако деньги так и не были возмещены.

Ранее ключевым фактором ухудшения финансового состояния компании стало прекращение сотрудничества с крупными производителями табачной продукции, в частности, Philip Morris International и JTI Украина. Утрата дистрибьюторских контрактов фактически лишила "Тедис" основного источника доходов.

О " Тедис Украина "

ООО "Тедис Украина" - это один из крупнейших украинских дистрибьюторов табачных изделий и сопутствующих товаров, сотрудничающий с международными производителями, например Philip Morris Международный , Japan Tobacco да British American Tobacco .

За данным Y oucontrol, компания была зарегистрирована в декабре 1999 года. Конечными бенефициарными владельцами являются Борис Кауфман, Тейлор Даксбери Ричард Марк и Фэнхаллс Ричард Дориан.

Напомним, в феврале 2023 года детективы Бюро экономической безопасности инициировали арест более 450 использовавшихся легковых автомобилей и микроавтобусов. дистрибьютором табачной продукции "Тедис Украина" , и суд такое ходатайство удовлетворил.