Від мільярдів до боргів: тютюновий дистриб’ютор "Тедіс Україна" опинився на межі банкрутства

Господарський суд Одеської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії “Тедіс Україна", яка раніше була одним із найбільших дистриб’юторів тютюнової продукції в Україні.

Чому компанія "Тедіс" втратила ринок сигарет

Заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство компанії "Тедіс Україна" подала Аккорд Голд. Підставою став борг у розмірі 38,1 млн грн за договором постачання, укладеним у 2025 році.

За умовами контракту, "Тедіс Україна" отримала передплату, однак своїх зобов’язань не виконала. Після розірвання угоди сторони домовилися про повернення коштів, проте гроші так і не були відшкодовані.

Раніше ключовим фактором погіршення фінансового стану компанії стало припинення співпраці з великими виробниками тютюнової продукції, зокрема Philip Morris International та JTI Україна. Втрата дистриб’юторських контрактів фактично позбавила "Тедіс" основного джерела доходів.

Про " Тедіс Україна "

ТОВ "Тедіс Україна" — це один з найбільших українських дистриб'юторів тютюнових виробів та супутніх товарів, що співпрацює з міжнародними виробниками, як-от Philip Morris International, Japan Tobacco та British American Tobacco.

За даними Youcontrol, компанія була зареєстрована у грудні 1999 році. Кінцевими бенефіціарними власниками є Борис Кауфман, Тейлор Даксбері Річард Марк та Фенхаллс Річард Доріан.

Нагадаємо, у лютому 2023 року детективи Бюро економічної безпеки ініціювали арешт понад 450 легкових автомобілів та мікроавтобусів, що використовувалися дистриб’ютором тютюнової продукції "Тедіс Україна", і суд таке клопотання задовільнив.