От пищевой промышленности до машиностроения: в Одесской области появится новый индустриальный парк

индустриальные парки
Фото: indparks.in.ua

Решение о его включении в Реестр индустриальных парков было принято на заседании правительства 3 сентября в Одесской области в городе Подольск.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба минэкономики.

1500 рабочих мест

На территории более 37 га планируется создать современное пространство для развития производства и инноваций. Ожидается, что здесь будет открыто до 1500 рабочих мест.

Парк будет формироваться вокруг следующих ключевых областей:

  • производство пищевых продуктов;
  • производство неметаллической минеральной продукции;
  • производство готовых металлических изделий;
  • производство машин и оборудования;
  • производство мебели;
  • научно-техническая деятельность и т.п.

Общий объем инвестиций в парк оценивается в 3,7 млрд грн, а Подольский городской совет уже подтвердил привлечение 83 млн долларов США. Это означает новые возможности для бизнеса, инвесторов и жителей региона.

Инициатором создания индустриального парка "Южный" является Подольский городской совет. Управляющая компания Парка – ООО "Эко Решение".

В Минэкономики подчеркивают, что у Подольска есть шанс превратиться в современный промышленный центр, где сочетаются экологические подходы, инновации и стабильные рабочие места.

Южный" станет еще одним шагом в реализации политики "Сделано в Украине", которая поддерживает отечественных производителей и развивает региональную экономику.

Теперь в Украине зарегистрировано уже 105 индустриальных парков. "Эко-индустриальный парк "Южный" - это четырнадцатый парк, который был внесен в реестр индустриальных парков в 2025 году.

В августе правительство официально зарегистрировало шесть новых индустриальных парков в разных регионах Украины, что позволит создать более 5 тысяч новых рабочих мест.

Автор:
Светлана Манько