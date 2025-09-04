- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
От пищевой промышленности до машиностроения: в Одесской области появится новый индустриальный парк
Решение о его включении в Реестр индустриальных парков было принято на заседании правительства 3 сентября в Одесской области в городе Подольск.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба минэкономики.
1500 рабочих мест
На территории более 37 га планируется создать современное пространство для развития производства и инноваций. Ожидается, что здесь будет открыто до 1500 рабочих мест.
Парк будет формироваться вокруг следующих ключевых областей:
- производство пищевых продуктов;
- производство неметаллической минеральной продукции;
- производство готовых металлических изделий;
- производство машин и оборудования;
- производство мебели;
- научно-техническая деятельность и т.п.
Общий объем инвестиций в парк оценивается в 3,7 млрд грн, а Подольский городской совет уже подтвердил привлечение 83 млн долларов США. Это означает новые возможности для бизнеса, инвесторов и жителей региона.
Инициатором создания индустриального парка "Южный" является Подольский городской совет. Управляющая компания Парка – ООО "Эко Решение".
В Минэкономики подчеркивают, что у Подольска есть шанс превратиться в современный промышленный центр, где сочетаются экологические подходы, инновации и стабильные рабочие места.
Южный" станет еще одним шагом в реализации политики "Сделано в Украине", которая поддерживает отечественных производителей и развивает региональную экономику.
Теперь в Украине зарегистрировано уже 105 индустриальных парков. "Эко-индустриальный парк "Южный" - это четырнадцатый парк, который был внесен в реестр индустриальных парков в 2025 году.
В августе правительство официально зарегистрировало шесть новых индустриальных парков в разных регионах Украины, что позволит создать более 5 тысяч новых рабочих мест.