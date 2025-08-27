Запланована подія 2

Читати українською

Новые заводы, несмотря на войну: что изменит законопроект об индустриальных парках

индустриальные парки
Государственная поддержка индустриальных парков / Depositphotos

Пакет инициатив для развития индустриальных парков Украины прошел очередной этап – комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития поддержал законопроект №12117 для рассмотрения во втором чтении.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

О развитии индустриальных парков

На конец прошлого года в индустриальных парках Украины работают или строятся 25 заводов. Для присоединения предприятий предусмотрено около 180 МВт электрической мощности, а общая площадь промышленной недвижимости превышает 100 тысяч кв. м.

Только за последние месяцы этого года открылись заводы по переработке промышленной конопли в ИП "Марижаны", агропереработки в ИП "Западноукраинский промышленный хаб" и производству стройматериалов финской компании "Пейко Груп" в Белой Церкви.

По меньшей мере, 10 заводов сейчас находятся в активной фазе строительства, подчеркнул Киселевский.

Что известно о законопроекте

Законопроект №12117 предусматривает комплексное урегулирование работы индустриальных парков в Украине. Среди ключевых изменений:

  • Четкое разграничение функций всех участников индустриальных парков.
  • Возможность для инициатора создания парка также являться управляющей компанией без необходимости создавать отдельное юридическое лицо.
  • Внедрение понятия эко-индустриальный парк, определение процедуры получения статуса и полномочий Кабинета министров по установлению критериев таких парков.
  • Новый вид целевого назначения земель – земли индустриальных парков, урегулирование расширения или уменьшения их площади и передача прав собственности между участниками.
  • Расширение возможностей создания парков, в том числе учет смежных земельных участков, разделенных полезащитными лесными полосами.
  • Совершенствование процедур включения и выключения парков из Реестра, а также конкурсной процедуры для выбора управляющей компании.
  • Ужесточение полномочий уполномоченного органа и регулирование случаев утраты статуса участника парка.
  • Предоставление управляющим компаниям, основным видом деятельности которых является аренда недвижимого имущества, доступ к государственной поддержке для малого и среднего бизнеса (кредиты по программе 5-7-9).
  • Отмена временных ограничений для приобретения мощности малыми системами распределения электроэнергии.
  • Совершенствование положений по государственному стимулированию парков, включая возможность передачи международной технической помощи от органов местного самоуправления.

Согласно пояснительной записке, вторжение РФ повлекло за собой падение ВВП Украины на 29,1% в 2022 году, а экономический рост в 2024–2025 годах ожидается медленным. Для ускорения обновления и привлечения инвестиций ключевую роль играют индустриальные парки, обеспечивающие готовую инфраструктуру, создающие рабочие места и стимулирующие развитие производства.

Законопроект призван усовершенствовать регуляторную среду, расширить возможности парков и сделать их более привлекательными для инвесторов.

Цель законопроекта – устранить чрезмерные регуляторные барьеры и усовершенствовать нормативное регулирование индустриальных парков в Украине, повысив их конкурентоспособность.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит полностью раскрыть потенциал индустриальных парков как эффективного механизма развития украинской промышленности и преодоления экономического кризиса, вызванного широкомасштабным вторжением в РФ. Он будет способствовать превращению парков в катализатор промышленного развития и привлечение внутренних и внешних инвестиций, что обеспечит:

  • рост занятости и уменьшение оттока квалифицированных кадров за границу;
  • повышение реальных доходов граждан; развитие несырьевого производства и экспорта;
  • увеличение поступлений в государственный и местные бюджеты и финансирование социальных программ;
  • заложение основ для долгосрочного опережающего развития экономики Украины;
  • формирование благоприятного инвестиционного климата;
  • рост объемов внешнеэкономической деятельности;
  • создание условий для развития бизнеса, в частности, малого и среднего предпринимательства.

Реализация законопроекта не нуждается в финансировании из государственного или местных бюджетов.

Напомним, недавно правительство официально зарегистрировало шесть новых индустриальных парков в разных регионах Украины, что позволит создать более 5 тысяч новых рабочих мест.

Автор:
Ольга Опенько