Новые заводы, несмотря на войну: что изменит законопроект об индустриальных парках

Пакет инициатив для развития индустриальных парков Украины прошел очередной этап – комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития поддержал законопроект №12117 для рассмотрения во втором чтении.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

О развитии индустриальных парков

На конец прошлого года в индустриальных парках Украины работают или строятся 25 заводов. Для присоединения предприятий предусмотрено около 180 МВт электрической мощности, а общая площадь промышленной недвижимости превышает 100 тысяч кв. м.

Только за последние месяцы этого года открылись заводы по переработке промышленной конопли в ИП "Марижаны", агропереработки в ИП "Западноукраинский промышленный хаб" и производству стройматериалов финской компании "Пейко Груп" в Белой Церкви.

По меньшей мере, 10 заводов сейчас находятся в активной фазе строительства, подчеркнул Киселевский.

Что известно о законопроекте

Законопроект №12117 предусматривает комплексное урегулирование работы индустриальных парков в Украине. Среди ключевых изменений:

Четкое разграничение функций всех участников индустриальных парков.

Возможность для инициатора создания парка также являться управляющей компанией без необходимости создавать отдельное юридическое лицо.

Внедрение понятия эко-индустриальный парк, определение процедуры получения статуса и полномочий Кабинета министров по установлению критериев таких парков.

Новый вид целевого назначения земель – земли индустриальных парков, урегулирование расширения или уменьшения их площади и передача прав собственности между участниками.

Расширение возможностей создания парков, в том числе учет смежных земельных участков, разделенных полезащитными лесными полосами.

Совершенствование процедур включения и выключения парков из Реестра, а также конкурсной процедуры для выбора управляющей компании.

Ужесточение полномочий уполномоченного органа и регулирование случаев утраты статуса участника парка.

Предоставление управляющим компаниям, основным видом деятельности которых является аренда недвижимого имущества, доступ к государственной поддержке для малого и среднего бизнеса (кредиты по программе 5-7-9).

Отмена временных ограничений для приобретения мощности малыми системами распределения электроэнергии.

Совершенствование положений по государственному стимулированию парков, включая возможность передачи международной технической помощи от органов местного самоуправления.

Согласно пояснительной записке, вторжение РФ повлекло за собой падение ВВП Украины на 29,1% в 2022 году, а экономический рост в 2024–2025 годах ожидается медленным. Для ускорения обновления и привлечения инвестиций ключевую роль играют индустриальные парки, обеспечивающие готовую инфраструктуру, создающие рабочие места и стимулирующие развитие производства.

Законопроект призван усовершенствовать регуляторную среду, расширить возможности парков и сделать их более привлекательными для инвесторов.

Цель законопроекта – устранить чрезмерные регуляторные барьеры и усовершенствовать нормативное регулирование индустриальных парков в Украине, повысив их конкурентоспособность.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит полностью раскрыть потенциал индустриальных парков как эффективного механизма развития украинской промышленности и преодоления экономического кризиса, вызванного широкомасштабным вторжением в РФ. Он будет способствовать превращению парков в катализатор промышленного развития и привлечение внутренних и внешних инвестиций, что обеспечит:

рост занятости и уменьшение оттока квалифицированных кадров за границу;

повышение реальных доходов граждан; развитие несырьевого производства и экспорта;

увеличение поступлений в государственный и местные бюджеты и финансирование социальных программ;

заложение основ для долгосрочного опережающего развития экономики Украины;

формирование благоприятного инвестиционного климата;

рост объемов внешнеэкономической деятельности;

создание условий для развития бизнеса, в частности, малого и среднего предпринимательства.

Реализация законопроекта не нуждается в финансировании из государственного или местных бюджетов.

Напомним, недавно правительство официально зарегистрировало шесть новых индустриальных парков в разных регионах Украины, что позволит создать более 5 тысяч новых рабочих мест.