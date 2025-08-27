Нові заводи попри війну: що змінить законопроєкт про індустріальні парки

Пакет ініціатив для розвитку індустріальних парків України пройшов черговий етап - комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку підтримав законопроєкт №12117 для розгляду у другому читанні.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Про розвиток індустріальних парків

Станом на кінець минулого року в індустріальних парках України працюють або будуються 25 заводів. Для приєднання підприємств передбачено близько 180 МВт електричної потужності, а загальна площа промислової нерухомості перевищує 100 тисяч кв. м.

Лише за останні місяці цього року відкрилися заводи з переробки промислових конопель в ІП "Марижани", агропереробки в ІП "Західноукраїнський промисловий хаб" та виробництва будматеріалів фінської компанії "Пейко Груп" у Білій Церкві.

Щонайменше 10 заводів наразі перебувають в активній фазі будівництва, наголосив Киселевський.

Що відомо про законопроєкт

Законопроєкт №12117 передбачає комплексне врегулювання роботи індустріальних парків в Україні. Серед ключових змін:

Чітке розмежування функцій усіх учасників індустріальних парків.

Можливість для ініціатора створення парку також бути керуючою компанією без необхідності створювати окрему юридичну особу.

Впровадження поняття еко-індустріальний парк, визначення процедури отримання статусу та повноважень Кабінету міністрів щодо встановлення критеріїв для таких парків.

Новий вид цільового призначення земель — землі індустріальних парків, врегулювання розширення або зменшення їхньої площі та передача прав власності між учасниками.

Розширення можливостей створення парків, зокрема врахування суміжних земельних ділянок, розділених полезахисними лісовими смугами.

Удосконалення процедур включення та виключення парків з Реєстру, а також конкурсної процедури для вибору керуючої компанії.

Посилення повноважень уповноваженого органу та регулювання випадків втрати статусу учасника парку.

Надання керуючим компаніям, основним видом діяльності яких є оренда нерухомого майна, доступу до державної підтримки для малого та середнього бізнесу (кредити за програмою 5-7-9).

Скасування часових обмежень для набуття потужності малими системами розподілу електроенергії.

Удосконалення положень щодо державного стимулювання парків, включно з можливістю передачі міжнародної технічної допомоги від органів місцевого самоврядування.

Згідно з пояснювальною запискою, вторгнення РФ спричинило падіння ВВП України на 29,1% у 2022 році, а економічне зростання у 2024–2025 роках очікується повільним. Для прискорення відновлення та залучення інвестицій ключову роль відіграють індустріальні парки, які забезпечують готову інфраструктуру, створюють робочі місця та стимулюють розвиток виробництва.

Законопроєкт покликаний удосконалити регуляторне середовище, розширити можливості парків і зробити їх привабливішими для інвесторів.

Мета законопроєкту — усунути надмірні регуляторні бар’єри та вдосконалити нормативне регулювання індустріальних парків в Україні, підвищивши їхню конкурентоспроможність.

Наголошується, що прийняття законопроєкту дозволить повністю розкрити потенціал індустріальних парків як ефективного механізму розвитку української промисловості та подолання економічної кризи, спричиненої широкомасштабним вторгненням рф. Він сприятиме перетворенню парків на каталізатор промислового розвитку та залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій, що забезпечить:

зростання зайнятості та зменшення відтоку кваліфікованих кадрів за кордон;

підвищення реальних доходів громадян, розвиток несировинного виробництва та експорту;

збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів і фінансування соціальних програм;

закладення основ для довгострокового випереджаючого розвитку економіки України;

формування сприятливого інвестиційного клімату;

зростання обсягів зовнішньоекономічної діяльності;

створення умов для розвитку бізнесу, зокрема малого та середнього підприємництва.

Реалізація законопроекту не потребує фінансування з державного чи місцевих бюджетів.

Нагадаємо, нещодавно уряд офіційно зареєстрував шість нових індустріальних парків у різних регіонах України, що дозволить створити понад 5 тисяч нових робочих місць.