Новини
Індустріальний парк "Формація Сигнівка" готовий на 85%

Індустріальний парк
Візуалізація парку / ЛМР

У Львові індустріальний парк "Формація Сигнівка" вийшов на фінальну стадію будівництва внутрішньомайданчикових мереж першої черги. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення відповідального  у парламенті за політику "Зроблено в Україні" Дмитра Кисилевського.

Повідомляється, що роботи виконані на 85%, а завершення разом із благоустроєм території планується до кінця серпня 2025 року.

Зовнішні інженерні мережі першої черги планують завершити в листопаді. На території вже активно монтують обладнання для нового заводу з виробництва сендвіч-панелей, запуск якого заплановано на серпень.

Також до переїзду у нові приміщення готуються підприємство з виробництва пластикових кришок для пляшок з водою та завод з металообробки.

"Формація Сигнівка" є одним із ключових майданчиків індустріального розвитку Львова, який поєднує державні інвестиції в інфраструктуру з приватними капіталовкладеннями у виробництво. Проєкт має на меті створення нових робочих місць і розширення промислового потенціалу регіону.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 10 жовтня 2023 року включив до реєстру індустріальних (промислових) парків ще один майданчик - промпарк "Сигнівка", ініціатором створення якого виступила Львівська міська рада.

Автор:
Тетяна Гойденко