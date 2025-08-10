Индустриальный парк "Формация Сигневка" готов на 85%

Во Львове индустриальный парк "Формация Сигновка" вышел на финальную стадию строительства внутриплощадочных сетей первой очереди. Как

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ответственного в парламенте за политику "Сделано в Украине" Дмитрия Кисилевского.

Сообщается, что работы выполнены на 85%, а завершение вместе с благоустройством территории планируется к концу августа 2025 года.

Наружные инженерные сети первой очереди планируют завершить в ноябре. На территории уже активно монтируется оборудование для нового завода по производству сэндвич-панелей, запуск которого запланирован на август.

Также к переезду в новые помещения готовятся предприятие по производству пластиковых крышек для бутылок с водой и завод по металлообработке.

"Формация Сигновка" является одной из ключевых площадок индустриального развития Львова, которая объединяет государственные инвестиции в инфраструктуру с частными капиталовложениями в производство. Цель проекта - создание новых рабочих мест и расширение промышленного потенциала региона.

Напомним, Кабинет министров 10 октября 2023 года включил в реестр индустриальных (промышленных) парков еще одну площадку - промпарк "Сигновка", инициатором создания которой выступил Львовский городской совет.