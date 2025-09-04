Від харчової промисловості до машинобудування: в Одеській області з’явиться новий індустріальний парк

В Одеській області у місті Подільськ зареєстровано "Еко-індустріальний парк "Південний". Рішення про його включення до Реєстру індустріальних парків було ухвалено на засіданні уряду 3 вересня.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба мінекономіки.

1500 робочих місць

Зазначається, що на території понад 37 га планується створити сучасний простір для розвитку виробництва та інновацій. Очікується, що тут відкриють до 1500 робочих місць.

Парк формуватиметься навколо таких ключових галузей:

виробництво харчових продуктів;

виробництво неметалевої мінеральної продукції;

виробництво готових металевих виробів;

виробництво машин і устаткування;

виробництво меблів;

науково-технічна діяльність тощо.

Загальний обсяг інвестицій у парк оцінюється у 3,7 млрд грн, а Подільська міська рада вже підтвердила залучення 83 млн доларів США. Це означає нові можливості для бізнесу, інвесторів і мешканців регіону.

Ініціатором створення індустріального парку "Південний" є Подільська міська рада. Керуюча компанія Парку – ТОВ "Еко Рішення".

У Мінекономіки підкреслюють, що Подільськ має шанс перетворитися на сучасний промисловий центр, де поєднуються екологічні підходи, інновації та стабільні робочі місця.

Південний" стане ще одним кроком у реалізації політики "Зроблено в Україні", яка підтримує вітчизняних виробників та розвиває регіональну економіку.

Відтепер в Україні зареєстровано вже 105 індустріальних парків. "Еко-індустріальний парк "Південний" , – це чотирнадцятий парк, який було внесено до реєстру індустріальних парків у 2025 році.

У серпні уряд офіційно зареєстрував шість нових індустріальних парків у різних регіонах України, що дозволить створити понад 5 тисяч нових робочих місць.