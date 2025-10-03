Открытый диалог: стипендиаты Academic Hub встретились с руководством банка "Пивденный"

Как выбрать профессию своей жизни? Как распределить время на обучение, работу и личную жизнь? Какие перспективы дает украинский бизнес будущим выпускникам? Об этом и не только говорили студенты экономического факультета КНУ имени Тараса Шевченко – стипендиаты Academic Hub и руководители банка “Пивденный” на встрече в неформальной обстановке.

Юлия учится на третьем курсе и с самого начала участвует в воркшопах Academic Hub. Рассказывает, что именно практические задачи помогают понять реальную работу банка. Ее особенно интересует, как меняется сотрудничество банка с бизнесом в военное время.

Виктория, студентка второго курса, признается: финансы привлекали ее всегда, теперь она хочет попробовать себя в банковской сфере и найти свое направление.

Лилия также учится на втором курсе и интересуется международной экономикой. Говорит, что благодаря участию в воркшопах убедилась: она выбрала правильный путь. Лилия любит работу с данными и анализ, а еще интересуется программами обмена и перспективами "зеленой экономики".

Антон перешел на четвертый курс и хочет связать жизнь с менеджментом и управлением. Учеба на экономическом факультете позволяет ему совмещать знания с практикой и готовиться к будущей карьере.

Студенты поделились с руководителями банка своими ожиданиями от будущей карьеры, рассказали, как объединяют обучение с работой и личной жизнью, что их беспокоит и вдохновляет. Также активно интересовались работой банка: как именно "Пивденный" работает с корпоративными клиентами, каким видит свое развитие в ближайшие годы и какие принципы лежат в основе ESG-политики.

Руководители банка отметили, что молодежь задает неожиданные и очень глубокие вопросы, демонстрируя инициативность, острый ум и желание влиять на изменения. Именно такая молодежь является двигателем будущего и той силой, которая поможет Украине развиваться.

В банке убеждены, что подобные встречи помогают студентам лучше понять мир бизнеса и почувствовать себя частью профессионального сообщества, а бизнесу – услышать живой голос молодого поколения, его ожидания и идеи. Это диалог, вдохновляющий обе стороны. И он обязательно будет продолжаться.

Напомним, что Academic Hub Pivdenny – ключевой проект корпоративной социальной ответственности банка. Его миссия – способствовать развитию государственного высшего экономического образования, показывать, как работает реальный бизнес и создавать условия, чтобы студенты оставались жить и работать в Украине.