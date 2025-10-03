Відкритий діалог: стипендіати Academic Hub зустрілися з керівництвом банку "Південний"

Як обрати професію свого життя? Як розподілити час на навчання, роботу та особисте життя? Які перспективи дає український бізнес майбутнім випускникам? Про це і не тільки говорили студенти економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка – стипендіати Academic Hub та керівники банку "Південний" під час особистої зустрічі у неформальній атмосфері.

Юлія вчиться на третьому курсі й від самого початку бере участь у воркшопах Academic Hub. Розповідає, що саме практичні завдання допомагають зрозуміти реальну роботу банку. Її особливо цікавить, як змінюється співпраця банку з бізнесом у воєнний час.

Вікторія, студентка другого курсу, зізнається: фінанси приваблювали її завжди, тепер вона хоче спробувати себе саме у банківській сфері та знайти свій напрям.

Лілія також вчиться на другому курсі та цікавиться міжнародною економікою. Каже, що завдяки участі у воркшопах переконалася: вона обрала правильний шлях. Лілія любить роботу з даними й аналіз, а ще цікавиться програмами обміну та перспективами "зеленої економіки".

Антон перейшов на четвертий курс і хоче пов’язати життя з менеджментом і управлінням. Навчання на економічному факультеті дозволяє йому поєднувати знання з практикою і готуватися до майбутньої кар’єри.

Студенти поділилися з керівниками банку своїми очікуваннями від майбутньої кар’єри, розповіли, як поєднують навчання з роботою та особистим життям, що їх турбує і додає наснаги. Також активно цікавилися роботою банку: як саме працює "Південний" з корпоративними клієнтами, яким бачить свій розвиток у найближчі роки та які принципи лежать в основі ESG-політики.

Керівники банку відзначили, що молодь ставить неочікувані й дуже глибокі запитання, демонструючи ініціативність, гострий розум та бажання впливати на зміни. Саме така молодь є рушієм майбутнього і тією силою, яка допоможе Україні розвиватися.

В банку переконані, що подібні зустрічі допомагають студентам краще зрозуміти світ бізнесу та відчути себе частиною професійної спільноти, а бізнесу – почути живий голос молодого покоління, його очікування та ідеї. Це діалог, що надихає обидві сторони. І він обов’язково продовжуватиметься.

Нагадаємо, що Academic Hub Pivdenny – ключовий проєкт корпоративної соціальної відповідальності банку. Його місія – сприяти розвитку державної вищої економічної освіти, показувати, як працює реальний бізнес, і створювати умови, щоби студенти залишалися жити і працювати в Україні.