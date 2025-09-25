Пассажиропоток на границе вырос из-за выезда паломников-хасидов: где зафиксированы очереди

После завершения празднования Рош га-Шана Украина фиксирует резкий рост пассажиропотока на границах с Польшей и Молдовой.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы.

Где самые большие очереди на пунктах пропуска

В ряде пунктов пропуска образовались длинные очереди автомобилей.

На молдавском направлении наибольшая нагрузка зафиксирована в пункте "Паланка-Маяки-Удобное" - около 80 машин. В "Могилеве-Подольском" ждут 70 авто, у "Бронницы" - 60, а в "Староказачем" - 40.

На польской границе ситуация еще более сложная. На "Шегинях" собралось около 120 автомобилей, увеличился поток пешеходов. В "Краковке" стоит около 100 авто, в "Грушеве" - 40, в "Нижанковичах" - 25, а в "Угринове" и "Рави-Русской" - по 20 машин. Зато у "Смольницы" очередей пока нет.

Напомним, с 10 сентября 2025 года в Украине упростили процедуру пересечения границы для водителей, осуществляющих грузовые перевозки.