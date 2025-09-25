Пасажиропотік на кордоні зріс через виїзд паломників-хасидів: де зафіксовані черги

Після завершення святкування Рош га-Шана Україна фіксує різке зростання пасажиропотоку на кордонах із Польщею та Молдовою.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Держприкордонслужби.

Де найбільші черги на пунктах пропуску

В низці пунктів пропуску утворилися довгі черги автомобілів.

На молдовському напрямку найбільше навантаження зафіксовано у пункті "Паланка-Маяки-Удобне" — близько 80 машин. У "Могилеві-Подільському" чекають 70 авто, у "Бронниці" — 60, а в "Старокозачому" — 40.

На польському кордоні ситуація ще складніша. На "Шегинях" зібралося близько 120 автомобілів, збільшився й потік пішоходів. У "Краківці" стоїть близько 100 авто, у "Грушеві" — 40, у "Нижанковичах" — 25, а в "Угринові" та "Раві-Руській" — по 20 машин. Натомість у "Смільниці" черг наразі немає.

Нагадаємо, з 10 вересня 2025 року в Україні спростили процедуру перетину кордону для водіїв, що здійснюють вантажні перевезення.