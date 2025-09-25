Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,41

+0,03

EUR

48,66

--0,14

Готівковий курс:

USD

41,47

41,40

EUR

48,99

48,79

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Пасажиропотік на кордоні зріс через виїзд паломників-хасидів: де зафіксовані черги

закордонний паспорт, за кордон, пункт пропуску
Де найбільші черги на українських пунктах пропуску

Після завершення святкування Рош га-Шана Україна фіксує різке зростання пасажиропотоку на кордонах із Польщею та Молдовою.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Держприкордонслужби.

Де найбільші черги на пунктах пропуску

В низці пунктів пропуску утворилися довгі черги автомобілів.

На молдовському напрямку найбільше навантаження зафіксовано у пункті "Паланка-Маяки-Удобне" — близько 80 машин. У "Могилеві-Подільському" чекають 70 авто, у "Бронниці" — 60, а в "Старокозачому" — 40.

На польському кордоні ситуація ще складніша. На "Шегинях" зібралося близько 120 автомобілів, збільшився й потік пішоходів. У "Краківці" стоїть близько 100 авто, у "Грушеві" — 40, у "Нижанковичах" — 25, а в "Угринові" та "Раві-Руській" — по 20 машин. Натомість у "Смільниці" черг наразі немає.

Нагадаємо, з 10 вересня 2025 року в Україні спростили процедуру перетину кордону для водіїв, що здійснюють вантажні перевезення.

Автор:
Ольга Опенько