ПФУ должен военным пенсионерам более 51 млрд грн – Гетманцев

По состоянию на 1 июля 2025 года у Пенсионного фонда Украины 51,3 млрд грн задолженности перед военными пенсионерами по начисленным пенсиям по решениям судов за прошедшее время.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

Он отметил, что неоднократно получал обращения и комментарии по задолженности по выплатам пенсий военным пенсионерам по решению судов и обратился в Пенсионный фонд с официальным запросом.

"В ответе – две новости: хорошая и плохая", - отметил Гетманцев.

Хорошая новость состоит в том, что текущая задолженность по выплате назначенных пенсий военным пенсионерам отсутствует. Плохая — что прошлые начисления, подтвержденные судами, остаются неуплаченными, а их сумма составляет 51,3 млрд грн.

Для сравнения, эта сумма практически равна всем доходам на общеобязательное государственное пенсионное страхование за июль 2025 года – 52,5 млрд грн, что включает в себя поступления от ЕСВ и других платежей.

Гетманцев подчеркнул, что государство должно найти ресурсы для постепенного погашения этой задолженности, чтобы показать военным, ныне защищающим страну, что государство выполняет свои обязательства.

Он также подчеркнул, что найти нужные ресурсы будет непросто, но это возможно. Народный депутат призвал к активной детенизации экономики — ведь ежегодные потери бюджета от теневых схем составляют 900 млрд грн, а также внедрение эффективной цензуры расходов, чтобы экономия на неэффективных программах стала обязательной и в мирное время, и во время войны.

